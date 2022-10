Queen wieder an der Spitze

„Bohemian Rhapsody“ ist die SWR1 Hitparaden Nummer 1 / Nachhören der Hitparade in der SWR1 App und auf SWR1.de / Tickets für das SWR1 Hitparade-Finale 2023 ab sofort im VVK.

„Bohemian Rhapsody“ von Queen ist erneut die Nummer 1 der SWR1 Hitparade 2022 in Baden-Württemberg. Zwei Wochen lang hatten die Hörer:innen in Baden-Württemberg Zeit, ihren Lieblingstiteln ihre Stimmen zu geben und haben mit ihrer Wahl gezeigt, dass einige Songs aus der Top Ten einfach nicht wegzudenken sind. Nach der Siegerkür übernimmt zur Stunde die Formation „SWR1 Pop & Poesie“ das Zepter mit einer Party-Edition. Mit Dr. Alban als Special Guest, der mit „It’s my life“ und „Sing Hallelujah“ weltweit Erfolge feierte, erleben die Hitparaden-Gäste eine Zeitreise in die 90er Jahre. Wer alle Hitparaden-Songs nachhören will, hat dazu die Möglichkeit in der SWR1 App und auf SWR1.de. Tickets für das SWR1 Hitparaden-Finale 2023 sind ab sofort erhältlich.

Das ist die Reihenfolge der Top Ten der SWR1 Hitparade 2022:

10 Don't stop believin Journey 9 Music John Miles 8 Das Narrenschiff Reinhard Mey 7 Brothers in arms (Album Version) Dire Straits 6 Nothing else matters Metallica 5 Der Hafer- und Bananenblues Pferdle & Äffle 4 The sound of silence Disturbed 3 Child in time Deep Purple 2 Stairway to heaven Led Zeppelin 1 Bohemian Rhapsody Queen

In der Liste der Bestplatzierten herrscht in weiten Teilen Kontinuität. Der „Hafer- und Bananenblues“ und „Nothing else matters“ haben die Plätze getauscht. „Music“ von John Miles zieht wieder in die Top Ten ein. Auf Platz 8 landet erstmals „das Narrenschiff“ von Reinhard Mey.

Zurück in der Stuttgarter Schleyerhalle: Tausende Partygäste beim SWR1 Hitparaden-Finale

Am heutigen Freitag, 28. Oktober 2022 feiern tausende Musikbegeisterte das Finale der SWR1 Hitparade 2022 in der ausverkauften Hanns-Martin-Schleyerhalle. Die SWR1 Moderator*innen Stefanie Anhalt, Cora Klausnitzer, Ingo Lege, Annett Lorisz, Patrick Neelmeier, Jochen Stöckle, Matthias Sziedat und Corvin Tondera-Klein präsentierten die Bestplatzierungen und schließlich die Nummer 1 der Hörer:innen. Als Überraschungsact ist die Formation „SWR1 Pop & Poesie“ mit einer Party Edition am Start. Höhepunkt der Finalparty ist special guest Dr. Alban. Der 90er-Jahre-Star hat mit „Sing Hallelujah“ und „It’s my life“ Kult-Hits geschaffen. Für alle, die es nicht in die Schleyerhalle geschafft haben, geht es in SWR1 ab 21 Uhr mit Torsten Helber weiter, der die Radio-Aftershow-Party moderiert und immer wieder einmal in die Halle schaltet.

Das war die SWR1 Hitparade 2022

Vom 24. bis 28. Oktober waren die beliebtesten Songs der SWR1 Hörer:innen rund um die Uhr zu hören. Vor dem Hitparaden-Countdown waren noch die SWR1 Moderatoren Ingo Lege und Corvin Tondera-Klein an acht Tagen in jeweils zwei Städten unterwegs mit ihrem „Hitmach-Duell“, bei denen noch Tickets für das Finale in Stuttgart gewonnen werden konnten. In der Hitparaden-Woche selbst kam das SWR1 Moderationsduo Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein in fünf Städte und sendete jeden Tag von 15 bis 19 Uhr.

Ticketvorverkauf für SWR1 Hitparaden-Finalparty 2023

Noch während die Party in vollem Gange ist, startet um 21 Uhr der Ticketvorverkauf für die SWR1 Hitparaden-Finalparty 2023. Tickets (29 Euro) sind dann in der Stuttgarter Schleyerhalle oder online auf easyticket.de erhältlich.

Pressekontakt Carsten Gerhard Telefon 089 85630715 E-Mail: cg@kulturmarketing-gerhard.de

Pressekontakt Marion Erös E-Mail: marion.eroes@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.