SWR1 Rheinland-Pfalz mit „Gläsernem Studio“ in Bad Kreuznach

Vom 23. bis 27. September 2024 sendet SWR1 RP live aus Bad Kreuznach / Abstimmen für die Top 1.000 ab 9. September / Hitparadenparty am 27. September in Ingelheim

SWR1 Rheinland-Pfalz hautnah erleben bei der SWR1 Hitparade 2024: Vom 23. bis 27. September senden die SWR1 Moderator:innen eine Woche lang Tag und Nacht aus dem „Gläsernen Studio“ live vom Kornmarkt in Bad Kreuznach. Auf der Playlist stehen die 1.000 Lieblingssongs der Hörer:innen von SWR1 Rheinland-Pfalz. Den Radiomacher:innen kann bei der Arbeit im „Gläsernen Studio“ zugesehen werden.

Das „Gläserne Studio“ und die SWR1 RP Hitparadenparty in Bad Kreuznach

Das „Gläserne Studio“ kommt in diesem Jahr mit den SWR1 Moderator:innen Michael Lueg, Claudia Deeg, Christian Balser, Hanns Lohmann, Frank Jenschar, Steffi Stronczyk, Torsten Buschmann und Veit Berthold auf den Kornmarkt in Bad Kreuznach. Vom 23. bis 27. September spielt das Team eine Woche lang rund um die Uhr 1.000 Lieblingshits der Hörer:innen im Land. Neben Talks mit Gästen kann sich das Publikum vor Ort auf unterhaltsame Aktionen und Spiele freuen, bei denen es Tickets für die Hitparadenparty zu gewinnen gibt.

SWR1 Hitparade 2024: Abstimmen und Preise gewinnen

Ab dem 9. September sind die Hörer:innen im Land aufgerufen, ihre Favoriten für die SWR1 Hitparade 2024 zu wählen. Am Ende werden die 1.000 Lieblingssongs der SWR1 RP Hörer:innen präsentiert, die eine Woche lang live aus dem „Gläsernen Studio“ in Bad Kreuznach gesendet werden. Unter allen Teilnehmenden verlost SWR1 RP täglich ein DAB+ Radio. Die große Hitparadenparty der SWR1 RP Hitparade findet am 27. September in der Kultur- und Kongresshalle „kING“ in Ingelheim statt, wo die Band „Hit Radio Show“ und alle Moderator:innen noch einmal auftreten werden. Tickets für dieses Event können ausschließlich gewonnen werden.

SWR1 Rheinland-Pfalz hautnah erleben bei der SWR1 Hitparade 2024: Vom 23. bis 27. September senden die SWR1 Moderator:innen eine Woche lang Tag und Nacht aus dem Gläsernen Studio live vom Kornmarkt in Bad Kreuznach.

