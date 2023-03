40 Jahre gefälschte "Hitler-Tagebücher": Die Doku im Auftrag von SWR, NDR und RBB bringt neue Erkenntnisse um Inhalt und Hintergründe der Schriftstücke, die 1983 für einen Medienskandal sorgten.

Von der größten Entdeckung zur peinlichsten Blamage in nur wenigen Tagen: Das ist die Geschichte der „Hitler-Tagebücher“, die das Magazin „stern“ im April 1983 der Öffentlichkeit vorstellte. Das Magazin war auf einen gigantischen Betrug hereingefallen, der auch 40 Jahre später noch Fragen aufwirft: Wer hatte ein Interesse an dieser Geschichtsfälschung? Und was sollte damit erreicht werden? Die Doku-Serie „Der Hitler-Fake: Geschichte einer Jahrhundertfälschung“ ist ab Montag, 24. April 2023, in der ARD Mediathek verfügbar und wird am gleichen Abend um 22:50 Uhr als Dokumentarfilm im Ersten ausgestrahlt.

Gerd Heidemann öffnet sein Archiv

Reporter Gerd Heidemann, der die vermeintlichen Tagebücher Adolf Hitlers für den „stern“ kaufte, ist heute 91 Jahre alt. Er fühlt sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. Für das Filmprojekt „Der Hitler-Fake“ öffnete er sein tausende Aktenordner umfassendes Archiv in einem Hamburger Keller und machte auch bislang unveröffentlichte Dokumente zugänglich; außerdem sämtliche aufgezeichneten Telefonate mit dem Fälscher Konrad Kujau; die bizarren und verstörenden Details des Betrugs werden in diesen Tondokumenten ganz unmittelbar deutlich.

"Tagebücher" zur Geschichtsfälschung

Doch viele Fragen sind noch unbeantwortet. Warum schrieb Kujau so explizit über Hitlers Privatleben, über Hunde, Magenverstimmungen, Eva Braun und homosexuelle NS-Funktionäre? In „Der Hitler-Fake“ sind Fälschungen Kujaus zu sehen, die jenseits des Medienskandals noch ein anderes Licht auf die Tagebücher werfen: Der Holocaust sollte relativiert, Hitler und damit auch das deutsche Volk in der Verantwortung für millionenfachen Mord entlastet werden; und der „Führer“ sollte als eine menschliche Gestalt mit im Grunde guten Absichten gezeichnet werden.

Die Dokumentation „Der Hitler-Fake: Geschichte einer Jahrhundertfälschung“ – produziert im Auftrag von SWR, NDR und rbb – blickt aber auch auf das Netzwerk alter Nazis, das um Heidemann herum existierte. Und er zeigt, dass die Sammelleidenschaft von Hitler-„Reliquien“ in bestimmten Kreisen nach wie vor ungebrochen ist. Ein Film von Christian Bock.

Pressekontakt Sibylle Schreckenberger E-Mail: sibylle.schreckenberger@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.