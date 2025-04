Heiner Lauterbach lockt Veronica Ferres in die Falle

Berlinale-Zeit in Berlin! Im Rahmen der Filmfestspiele ist Schauspielerin Veronica Ferres zum Interview in einem Restaurant verabredet. Sie freut sich schon auf einen entspannten Termin, als ihr scheinbar zufällig Kollege Heiner Lauterbach über den Weg läuft – allerdings nicht als Gast, sondern als völlig gestresster Kellner. Angeblich muss er einem Freund in Not aushelfen. Doch das Chaos wächst ihm über den Kopf. Zum Glück ist sich Veronica Ferres nicht zu schade, höchstpersönlich als Servicekraft einzuspringen, um die Lage in den Griff zu bekommen: Sie packt tatkräftig an, putzt Tische, serviert Essen, zapft Bier – und versucht sogar, das Ganze mit Humor zu nehmen. Aber die Gäste strapazieren ihr Nervenkostüm gewaltig. Erst viel zu spät realisiert Ferres, dass „Verstehen Sie Spaß?“ ihr all das eingebrockt hat.