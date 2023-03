Hartmut Engler eiskalt erwischt

per Mail teilen

PUR-Frontmann Hartmut Engler engagiert sich seit Langem für den Eishockeyverein seiner Heimatstadt, die Bietigheim Steelers. Um deren Wiederaufstieg in die erste Liga zu sichern, trifft sich der Sänger mit zwei potenziellen Sponsoren. Was er nicht ahnt: Die schwerreichen Schweizer Eheleute sind Lockvögel von „Verstehen Sie Spaß?“. Beim Geschäftstermin in der Bietigheimer Eissportarena entpuppt sich die Millionärsgattin als großer Engler-Fan mit noch größerem Ego. Die ebenso ambitionierte wie talentfreie Hobbysängerin wäre nur allzu gerne Hartmuts neue Duettpartnerin. Auch sonst haben die Sponsoren jede Menge haarsträubende Ideen im Gepäck, vom Maskottchen im Treppendesign bis hin zur kommerziellen Umdichtung von Hartmuts Vereinshymne „Bietigheim Steelers (Ich lieb Dich)“.