Schwarzwald-Thrillerserie am 31.10. und 1.11., jeweils ab 20:15 im SWR Fernsehen / Zuschauererfolg in der ARD Mediathek

Eine hartnäckige Dorfpolizistin, ein attraktiver Landarzt, eine Reihe mysteriöser Todesfälle und ein furioses Finale: Die SWR Serie „Höllgrund“ führt mit Spannung und schwarzem Humor in die Abgründe eines ziemlich speziellen Schwarzwalddorfs. Am Montag, 31. Oktober und am Dienstag, 1.11. werden jeweils vier Folgen der Serie mit Lou Strenger und August Wittgenstein im SWR Fernsehen zu sehen sein.

Fast dreieinhalb Millionen Abrufe in der ARD Mediathek

„Höllgrund“, eine Produktion von Studio Zentral für den SWR, entstand als Serie für die ARD Mediathek. Mit über 3,45 Millionen Abrufen seit dem 16. September ist die achtteilige Reihe äußerst erfolgreich.

Begeisterte Zuschauer:innen beim Pen-&-Paper Game

Das Pen-& Paper- Abenteuer „Der Schützenverein – Eine Höllgrund-Geschichte“ vom 7.10.22 verlängerte die dörflich-makabre Welt der SWR Serie „Höllgrund“ in die Welt des Spiels. Unter der Spielleitung von Florentin Will entlarvten die Spieler:innen Miriam Poppke, Nils Bomhoff, RobBubble und Baso unter reger Anteilnahme der Community Heimlichkeiten und Rätsel in Höllgrund. Das Spiel, eine Kooperation mit Rocket Beans TV, erntete viel Lob und großen Zuspruch in der Community. Es ist weiterhin auf dem Youtube Kanal der Rocket Beans und in der ARD Mediathek verfügbar.

Darum geht‘s

In einem beschaulichen Dorf im Schwarzwald kommt es zu rätselhaften Todesfällen. Dorfpolizistin Tanja vermutet als Einzige, dass sich hinter den Vorfällen ein dunkles Geheimnis aus tiefer Vergangenheit verbirgt. Gegen den Widerstand der anderen Dorfbewohner macht sich die sture Tanja alleine auf die Suche … und findet bald heraus, dass ausgerechnet der charmante junge Landarzt Fabian mit seinen wohlgeformten Händen in die rätselhafte Mordserie verstrickt ist. Marc O. Seng kreierte den Schwarzwald-Thriller, Regie führten Hanno Olderdissen und Lea Becker. Lou Strenger und August Wittgenstein stehen als unbeirrbare Nachwuchspolizistin und vorgeblich hingebungsvoller Landarzt im Mittelpunkt der Serie, zum Ensemble gehören außerdem Heiner Lauterbach, Nicki von Tempelhoff, Ulrike C. Tscharre, Andreas Anke, Alissa Atanassova, Heiner Hardt, Guido Renner, Michaela Caspar und Joy Maria Bai.

Am 31.10.22 und am 1.11.22, ab 20:15 jeweils vier Folgen im SWR Fernsehen

