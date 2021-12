Guido wird gegrillt

Dutzende Male hat er anderen einen Streich gespielt, doch diesmal ist Guido Cantz selbst an der Reihe: Gemeinsam mit Promi-Koch Steffen Henssler lockt ihn das Team von „Verstehen Sie Spaß?“ in die Falle. Dabei wirkt zunächst alles wie ein ganz normaler Auftritt in der Kochshow „Grill den Henssler“: Guido gibt am Herd alles und erwartet gespannt das kulinarische Urteil der prominenten Juroren Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach. Doch nicht allen wollen Cantz‘ Kreationen schmecken – und angesichts der Bewertung seiner Kochkünste fühlt er sich auf einmal regelrecht gegrillt.