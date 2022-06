Gemeinsame Sache: Roland Trettl & Barbara Schöneberger legen TV-Kollegen rein

per Mail teilen

In der Kuppelshow „First Dates – Ein Tisch für zwei“ begegnen Singles einander zum ersten Mal. Doch diesmal hat das Team von „Verstehen Sie Spaß?“ die Finger im Spiel: Gastgeber Roland Trettl hilft als Lockvogel dabei, seinen Co-Star Nic Shanker in die Falle zu locken. Im Normalfall sorgt Nic mit köstlichen Cocktail-Kreationen für gute Stimmung bei den Singles, die zum Kennenlernen an seiner Bar Platz nehmen. Diesmal läuft das Blind Date jedoch aus dem Ruder. Verkleidet als Kandidatin Doris macht Barbara Schöneberger nicht etwa ihrem Blind Date schöne Augen – sondern dem überraschten Nic. Der hat bald alle Hände voll zu tun, die ungebetenen Annäherungsversuche möglichst charmant abzuwehren…