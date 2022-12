per Mail teilen

Kulturradio SWR2 erhält Auszeichnung in der Kategorie „Ernste Musik, Jazz und sonstige gehobene Vokal- und Instrumentalmusik“

SWR2 erhält den Radiokulturpreis 2022 der GEMA im Bereich „Ernste Musik, Jazz und sonstige gehobene Vokal- und Instrumentalmusik“. Die Jury lobte den „enormen Anteil an Musikspartensendungen, […] die damit für eine beachtliche Vielzahl im Programm sorgen“: redaktionelle Beiträge, Veranstaltungen, Live-Ausstrahlungen und Eigenproduktionen. Mit dem Radiokulturpreis werden Hörfunkwellen ausgezeichnet, die in besonderer Weise die Musikkultur fördern und eine lebendige Musikkultur in Deutschland ermöglichen. Ebenfalls ausgezeichnet wurde 1LIVE, der junge Radiosender des WDR.

Überzeugende Vielfalt im Programm

Die Jury begründet ihre Wahl: „Das Radioformat SWR2 Kultur überzeugte die Jury vor allem aufgrund des enormen Anteils an Musikspartensendungen, die Klassik, Jazz, experimentelle Musik, Weltmusik sowie gehobene Popkultur gleichermaßen berücksichtigen und damit für eine beachtliche Vielfalt im Programm sorgen.“ Insbesondere das Genre Jazz werde intensiv gefördert. „Die Musikredaktion erfüllt den hohen Anspruch an Modernität, indem sie traditionelle Formate mit neuen Themenbereichen verknüpft“, so die Fachjury der GEMA.

Wolfgang Gushurst: „Eine große Bestätigung unserer Arbeit“

Wolfgang Gushurst, Leiter der Hauptabteilung Kultur, Wissen und SWR2, freut sich über die Auszeichnung: „Für uns ist das eine große Bestätigung unserer Arbeit. In unserem Team arbeiten fachlich sehr kompetente Kolleginnen und Kollegen, die mit viel Leidenschaft die verschiedenen Sendungen produzieren. Bei uns gilt das Motto: Menschen statt Algorithmen! Wir freuen uns sehr, dass dieses große Engagement mit diesem Preis gewürdigt wird. Gleichzeitig stärkt das auch unsere Motivation, uns immer weiterzuentwickeln. Wir möchten die vielfältige Welt der Kultur in Zukunft z. B. auch verstärkt über digitale Ausspielwege anbieten, um damit noch mehr Menschen anzusprechen.“

Radiokulturpreis der GEMA

Mit dem Radiokulturpreis zeichnet die GEMA seit 2015 einmal im Jahr zwei Hörfunkwellen aus, die sich in besonderer Weise der Musikkulturförderung verschrieben haben und maßgeblich dazu beitragen, eine lebendige Musikkultur in Deutschland zu ermöglichen. Der Preis soll die Bedeutung der Musikkulturförderung speziell im Medium Radio aufzeigen und dessen öffentliche Wahrnehmung unterstützen. Bereits 2017 wurden unter anderem SWR4 Baden-Württemberg und SWR4 Rheinland-Pfalz mit dem Radiokulturpreis ausgezeichnet.

Radiokulturpreis der GEMA, überreicht durch die Komponistin und Mitglied des Aufsichtsrats Dr. Charlotte Seither an SWR2 Programmleiter Wolfgang Gushurst Pressestelle GEMA / Manuel Vescosi

