Carmen und Robert Geiss sprechen über Schockfotos und Rihanna

Dickpics und beeindruckende Treffen in der vierten Folge des SWR3 Podcasts „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“

Die letzten gemeinsamen Minuten: Hazel Brugger und Thomas Spitzer verabschieden sich in der vierten und letzten Folge von Carmen und Robert Geiss im SWR3 Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“. Carmen erzählt, wann sie ihre Anwältin einschaltet. Robert berichtet, warum er einen Abend mit Weltstar Rihanna verbrachte und was das mit seinen Töchtern zu tun hat. Robert und Thomas erzählen von den seltenen Momenten, in denen ihre Väter sie lobten und wie viel es ihnen bedeutet hat. Zum Schluss stellen sich alle vier der Frage, ob es zu einem Wiedersehen kommen wird. Die vierte und somit ihre letzte gemeinsame Folge „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ erscheint am 30. August 2023 in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt.

Eine Horrorvorstellung für alle Eltern, Realität bei den Geissens: Penisfotos an die Töchter

Hazel Brugger und Thomas Spitzer haben eine Tochter. Carmen und Robert Geiss haben zwei Töchter. Im Gegensatz zu Familie Geiss behandeln Hazel und Thomas einige Themen sehr privat und vertraulich. Thomas fragt bei den medienerfahrenen Geissens direkt nach: Geben sie ihren Töchtern Tipps im Umgang mit Privatfotos? Robert Geiss antwortet: „Wenn die Kinder jetzt anfangen würden, Nacktfotos zu machen […] – da würden wir schon energisch einschreiten. Wir haben unsere Kinder auch so geschult und erzogen, dass sie das in keinem Fall tun würden. Andere Sachen sprechen wir im Vorfeld ab.“ Doch die geschulten Augen ihrer Töchter erhalten selbst schockierende Fotos. Carmen Geiss: „Gerade die Große bekommt immer so komische Fotos von Geschlechtsteilen von widerlichen Typen. Dagegen gehe ich immer gerichtlich vor, immer, immer, weil ich das einfach so abartig finde.“ Robert Geiss: „Das sind Schockfotos, einfach widerlich.“ Carmen Geiss leitet die Fotos immer direkt an ihre Anwältin weiter. Hazel stimmt zu: „Es ist eine Form von Gewalt, jemanden dazu zu zwingen, sich so etwas anzusehen. Das geht einfach nicht.“

Robert Geiss, Rihanna und ein vermeintlicher Telefonstreich

Will.i.am, Elton John oder Richard Branson: Die Geissens haben schon einige Weltstars getroffen. Besonders an einen Abend kann sich Robert Geiss gut erinnern – mit einer Sitznachbarin, die auch seinen Töchtern nicht unbekannt ist. Robert Geiss: „Ich habe einen Abend ohne Carmen verbracht, was ja sehr, sehr selten ist, in Los Angeles, weil Carmen […] den Flieger verpasst [hat]. […] Und wer saß neben mir den ganzen Abend? Rihanna.“ Da kam ihm eine Idee: Er könnte seine Kinder anrufen. Sie gingen bereits zur Schule und sollten Rihanna kennen. Robert: „Dann habe ich sie angerufen und gesagt: ‚Ich gebe euch jetzt mal weiter. Da ist Rihanna am Telefon.‘ Was haben sie gemacht? Den Hörer eingehangen.“ Carmen Geiss klärt auf: „Die haben nicht geglaubt, dass sie das war […]. Sie waren sieben oder acht Jahre alt. Rihanna war für die ein Weltstar.“

Väterlicher Stolz und sehr emotionale Momente für Robert Geiss und Thomas Spitzer

Robert und Carmen haben viel in ihrem Leben erreicht, auch Thomas und Hazel sind erfolgreich. Im Podcast sprechen die beiden Paare darüber, ob ihre Eltern stolz auf sie sind. Roberts Vater ist es. Doch gesagt hat er dies seinem Sohn erst vor Kurzem. Robert Geiss: „Das ist in den letzten 59 Jahren das erste Mal gewesen. […] Ich war geschockt. Gott sei Dank bin ich gesessen, sonst wäre ich umgefallen.“ Thomas Spitzer kennt das Gefühl. Sein Vater, ein Psychiater, konnte seine Berufsentscheidung zunächst nicht verstehen. Thomas: „Wir haben uns früher ganz wütende Mails geschrieben. So richtige Briefe, wo er gesagt hat: ‚Künstler sind alle verrückt. Du wirst unter der Brücke schlafen. Du kommst irgendwann auch in die Psychiatrie. […] Er hatte natürlich Recht, Künstler sind alle verrückt, aber mittlerweile, glaube ich, weiß er das schon zu schätzen, dass ich diesen anderen Weg gegangen bin. […] Ich wollte mein eigenes Ding machen. Das habe ich jetzt gemacht. Jetzt mittlerweile machen wir zum Teil Podcasts zusammen oder YouTube-Videos und das funktioniert gut.“ Und so sieht es bei seinen vier Geschwistern aus: „Die haben sich den Stress nicht gegeben, sich mit ihm anzulegen, aber mit mir gibt er jetzt an. […] Er war auch so einer, er hat mich nie gelobt, nie. Ich kam mit einer eins minus nach Hause, da hat er gesagt: ‚Junge, da ist noch Raum für Verbesserung.‘ Ganz hart, ultrahart. Irgendwann in den letzten Jahren hat er gesagt: ‚Du machst das super so.‘“

In den letzten vier Folgen des SWR3 Podcasts „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“lernten sich die beiden Paare vier Wochen lang jeden Mittwoch besser kennen. Bauten Carmen und Robert Geiss, Hazel Brugger und Thomas Spitzer nach vier Folgen eine wahre Freundschaft auf, die auch über den Podcast hinaus bestehen bleibt? Nun zeigt sich: Nummerntausch oder auf Nimmerwiedersehen. Die letzte von vier Folgen „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ ist am 30. August 2023 in der ARD Audiothek verfügbar, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt.

Über den Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“

Wie und wo treffen Cathy Hummels und Heinz Strunk aufeinander? Oder Laura Larsson und Pierre M. Krause sowie Harald Glööckler und Aminata Belli? In dem SWR3 Gesprächspodcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ reden einen Monat lang jeden Mittwoch zwei prominente Persönlichkeiten miteinander, die sich bisher nicht oder kaum persönlich kennen. Der Versuch: Freund:innen werden. Nicht immer passen die Paare auf den ersten Blick zusammen. Doch sie lernen sich im Podcast kennen, diskutieren, spielen miteinander und müssen verschiedene Aufgaben meistern. Ob sie nach den gemeinsamen Folgen miteinander befreundet bleiben, entscheidet sich in der letzten Folge.

Musiker und Dichter Max Richard Lessmann schreibt und liest für jedes Promi-Duo poetische Vorstellungstexte, sodass die Hörer:innen mitraten können, wer das nächste Podcast-Paar sein wird. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt.

„1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ ist ein Podcast von SWR3. Produktion: Mit Vergnügen.

Zitate und Videos frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle SWR3 bzw. Nennung des SWR3 Podcasts „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“.

„1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ - Die Geissens und Hazel Brugger und Thomas Spitzer © SWR SWR

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bild (JPG)

Pressekontakt Corinna Scheer E-Mail: corinna.scheer@SWR.de

Pressekontakt PEPPERSTARK GmbH Inna Wende Telefon 089 4114 7756 E-Mail: inna.wende@pepperstark.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.