per Mail teilen

Achtteiliges Challenge-Format, das Gaming mit regionaler Geschichte verbindet / Ab 12. Februar 2024 im SWR Wissen Youtube-Kanal und ab 19. Februar 2024 auf ARD Twitch

In „Bau die Burg“ trifft Clym, einer der besten Minecraft-Builder Deutschlands, auf wechselnde Herausforderer:innen. Die Aufgabe: eine mittelalterliche Burg aus dem Südwesten in Minecraft nachbauen. Hier Schloss Bürresheim.

Clym, einer der besten Minecraft-Builder Deutschlands, trifft bei „Bau die Burg“ auf wechselnde Kontrahent:innen. Ihre Aufgabe ist es, eine mittelalterliche Burg aus dem Südwesten virtuell nachzubauen. Die Herausforderung: Sie haben nur zwölf Stunden Zeit. Danach entscheidet eine Jury darüber, wessen Nachbau den strengen Anforderungen am besten entspricht. Die erste Staffel „Bau die Burg“ besteht aus acht 20-minütigen Episoden und ist ab 12. Februar 2024 im SWR Wissen Youtube-Kanal zu sehen. Jede Episode wird in einer zweistündigen Twitch-Session begleitet, erstmals am 19. Februar 2024 auf dem ARD-Twitchaccount.