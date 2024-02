Podcast von DASDING mit Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl / ab 22.2.2024 in der ARD Audiothek / als Videopodcast bei Youtube und Spotify

Der Podcast „Fühl ich“ von Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl mit DASDING vom SWR klärt über Vorurteile von mentaler Gesundheit auf und reflektiert die Herausforderungen des Erwachsenwerdens. Lina spricht über persönliche Themen und beantwortet gemeinsam mit Expert:innen und prominenten Gäst:innen Fragen aus der Community. Ab dem 22. Februar 2024 erscheint wöchentlich eine von zwölf Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Als Videopodcast ist „Fühl ich“ bei Youtube und Spotify zu sehen.

Intime Einblicke und persönliche Ratschläge zu mentaler Gesundheit

In „Fühl ich“ gewährt Lina Larissa Strahl intime Einblicke. Die Sängerin und Schauspielerin spricht über Themen wie Trauer, Liebeskummer, Therapie, Selbstwert, Selbstliebe und den Umgang mit öffentlicher Kritik. Wie war es, im Spotlight aufzuwachsen? Wie wirkt sich das Tourleben auf ihre Ängste aus? Lina erzählt, was sie über sich selbst in den letzten Jahren und in ihrer Therapie gelernt hat. Dabei wird sie von Expert:innen unterstützt, die kurz und verständlich psychologische Phänomene erklären. In drei Special-Folgen spricht Lina außerdem mit Gäst:innen, die Einblicke in ihre mentale Gesundheit bieten. Bei „Fühl ich“ gibt es keine Tabus – jede Frage rund um die mentale Gesundheit darf von der Community gestellt werden. Und für jede Stimmung gibt es eine passende Folge, die die Hörer:innen in einen auditiven Safe Space entführt. Lina wird zur Vertrauensperson, die ihre Alltagsrealität teilt und Tipps und Ratschläge gibt.

„Fühl ich“ auch als Videopodcast

„Fühl ich“ ist eine Produktion von DASDING, dem jungen Angebot des SWR, produziert von Auf die Ohren. Ab 22. Februar 2024 erscheint wöchentlich eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bei Youtube und Spotify gibt es „Fühl ich“ auch als Videopodcast zu sehen.

Trailer unter https://youtu.be/XG0LOh7YMgg

