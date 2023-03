Frank Seibert besucht die dritte Klasse einer Waldorfschule und versucht zu verstehen, wie das Schulkonzept funktioniert, was gut ist und was womöglich sogar gefährlich. Er kommt in Kontakt mit der esoterisch-spirituellen Weltanschauung von Gründer Rudolf Steiner, aber auch mit einer Schulform, in der Gartenarbeit, Theater und Handwerken ganz selbstverständliche Teile sind.