Frank Elstner: Überraschungssendung zum 80. Geburtstag

Zu seinem 80. Geburtstag wird Showmaster Frank Elstner im Rahmen einer Überraschungssendung der ARD von langjährigen Kolleg:innen und Weggefährt:innen interviewt und auf einer Reise durch die Vergangenheit begleitet. Ohne zu wissen, wer ihm im Laufe der Sendung gegenübersitzen wird, empfängt der Moderator nacheinander sieben bekannte Persönlichkeiten, die besondere Momente und Geschichten mit ihm verbinden. Mit dabei sein werden Anke Engelke, Jean-Claude Juncker, Barbara Schöneberger, Jan Böhmermann, Günther Jauch, Michelle Hunziker und Thomas Gottschalk. Ausgestrahlt wird die Sendung „Frank Elstner – noch eine Frage!“ am Freitag, 15. April 2022 um 21:45 Uhr im Ersten sowie am Montag, 18. April 2022 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Abrufbar ist sie außerdem ab 15. April 2022 ein Jahr lang in der ARD Mediathek.

Private Geburtstagsfeier im kleinen Kreis

Dass Frank Elstner die Fragen im Rahmen der Überraschungssendung ausnahmsweise nicht selbst stellen konnte, freut ihn: „Ich habe so viele Fragen in meinem Leben gestellt, dass ich froh bin, wenn es mir einer abnimmt“, so Elstner. Die Aufzeichnung der Sendung erfolgte bereits vor einigen Wochen in Köln. Am 19. April, Elstners Geburtstag, hat er somit Zeit für andere Pläne – eine große Party soll es jedoch nicht geben. Frank Elstner freut sich hingegen auf einen ruhigen Tag: „Es wird kein großes Fest geben. Ich werde auch niemandem sagen, wo ich hingehe, damit ich mit meinen Kindern so richtig gemütlich allein sein kann.“ Seine Aufregung, die Elstner vor der Aufzeichnung der Sendung hatte, ist mittlerweile verflogen. Über die Gästeliste der Sendung und das Zusammentreffen mit seinen Weggefährt:innen hat er sich sehr gefreut. Darüber hinaus hätte sich Elstner aber vor allem gefreut, „wenn einer gekommen wäre, der verkündet hätte, dass der Krieg zu Ende ist.“

Weitere Sendungen mit Frank Elstner im April 2022

Anlässlich des Geburtstags von Frank Elstner wird der SWR ab Ostersonntag, 17. April 2022, mehrere vergangene Sendungen des Fernsehmoderators ausstrahlen. Am 17. April wird um 16:30 Uhr eine neue 90-minütige Folge von „Elstners Reisen“ zu sehen sein. Am 18. April 2022 folgt ab 16:30 Uhr ein Best-of von „Elstners Reisen“. Noch am gleichen Abend wird die Geburtstagssendung „Frank Elstner – noch eine Frage!“ um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen wiederholt, gefolgt von einer langen „Frank-Elstner-Nacht“ mit Elstners Talksendungen und diverser Ausgaben von bekannten Formaten mit Elstner wie „Die Montagsmaler“ und „Elstners Reisen“.

