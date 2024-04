Fotoshooting mit pikanten Folgen

Ein schickes Hamburger Hotel will angeblich jünger, hipper und bunter werden – und plant dazu eine großangelegte Fotokampagne. Eine prominente Markenbotschafterin gibt es auch schon: Sylvie Meis. Ein ganzes Team ist vor Ort, um das Shooting mit ihr umzusetzen. Zuerst geht’s ab in die Maske: Knallblauer Lidschatten und schriller pinker Lippenstift stehen der schönen Niederländerin formidabel, findet zumindest der Marketingchef. Sylvie ist zwar wenig begeistert, lässt sich als Profi aber natürlich nichts anmerken. Doch dann tritt überraschend ein männliches Model auf den Plan, mit dem Sylvie shooten soll. Leider macht dieser schräge Typ nur ein gemeinsames Selfie – und sich dann aus dem Staub. Als wenig später in den sozialen Medien ein Bild mit ihrem angeblichen neuen Freund auftaucht, fällt Sylvie Meis aus allen Wolken. „What the fuck“ ist hier los?