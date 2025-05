per Mail teilen

Dreiteilige Dokuserie über einen der einflussreichsten Musiker Deutschlands / Alle Folgen à 30 Minuten ab sofort in der ARD Mediathek

Egal, wie alt man ist: „Derbstmöglich“ feiern und tanzen mit Spaß und Haltung – im Dreiteiler „Forever Jan: 25 Jahre Jan Delay“ führt Jan Philipp Eißfeldt alias Jan Delay sehr persönlich durch sein unterhaltsames Musikerleben und öffnet sein filmisches Privatarchiv: vom szenigen deutschen Hip-Hop-Pionier der „Absolute Beginner“ zum erfolgreichen Solo-Künstler mit politischer Haltung. Die dreiteilige Doku „Forever Jan“ ist eine Hommage an einen der einflussreichsten Musiker Deutschlands, die offenbart, wie Jan Delay es geschafft hat, musikalische Grenzen zu sprengen und dabei stets seiner Vision treu zu bleiben. Ab dem 21. Mai 2025 in der ARD Mediathek , die erste Folge ist am 24. Mai um 23:40 Uhr im Ersten, alle Folgen sind ab 30. Mai im SWR zu sehen.

Jan Delay: 25 Jahre Musik, Entertainment und Haltung

Mit unverwechselbarem Stil, Style und Stimme beherrscht Jan Delay Genres wie Funk, Reggae, Soul und Rock und wurde mit seinem Sound und seinen Texten zu einem der einflussreichsten Musiker und Wortspielkönige Deutschlands.Die Serie zeigt seinen Aufstieg aus der Hamburger Hip-Hop-Szene mit der legendären Gruppe „Absolute Beginner“ bis hin zu seinem Erfolg als Solo-Künstler und innovativer Live-Act. Material aus Jan Delays privatem Filmarchiv, Interviews mit Musikexperten und Gespräche mit seinen Eltern und Wegbegleitern wie Klaas Heufer-Umlauf, Olli Dittrich, Fatih Akin und Udo Lindenberg zeigen die Persönlichkeit hinter dem Künstler.

„Forever Jan“ – alle Folgen ab sofort in der ARD Mediathek

Folge 1: Hippiekind goes Rap

Jan-Philipp Eißfeldt wächst in einem alternativen Wohnprojekt in Hamburg auf. Mit seinen Künstlereltern besucht er Vernissagen und Demos, entdeckt das Plattenregal von Papa und bekommt von Mama ein ganz besonderes Mitbringsel aus USA: frisch importierten Rap. Danach ist klar, dass Rap und Hip-Hop sein Ding ist. Mit seiner Band Absolute Beginner surft er auf der ersten deutschsprachigen Hip-Hop-Welle.

Folge 2: Vom Wortkünstler zum Chartbreaker

Ob als Anzugträger mit Hut, im lässigen Hip-Hop-Style – Jan Delay ist nicht nur ein „Chef-Styler“, sondern auch ein musikalisches Chamäleon: Mal wortgewaltiger Hip-Hopper oder mit lässigen Funk-Klängen, dann wieder rockig – Jan Delay stürmt in allen Genres die Charts, sei es mit Band oder als Solokünstler.

Folge 3: Radikal-Entertainer mit Haltung

Jan Delay ist nicht nur schon seit mehr als zwei Jahrzehnten ein unterhaltsamer und erfolgreicher Musiker, er hält auch nicht mit seiner politischen Haltung hinter dem Berg. Der Hamburger ist intolerant gegenüber Intoleranz: „Es ist eine in ihm wohnende Antifa-Grundüberzeugung, die sehr stark ist“, weiß sein Weggefährte und Manager Matthias Arfmann.

Forever Jan: 25 Jahre Jan Delay

Die dreiteilige Dokuserie „Forever Jan: 25 Jahre Jan Delay“ ist eine Produktion von Vibrophil Media, Produzent Bernd Jarchow, von den Autoren Florian Kaiser und Eric Friedler in Zusammenarbeit mit dem SWR. 3 x 30 Minuten, ab sofort in der ARD Mediathek. Dort findet sich auch der „Rockpalast“-Konzertmitschnitt „Jan Delay & Disko No. 1 | Hamburg 2024“ vom WDR.

