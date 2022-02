Flutkatastrophe 2021

Die Jahrhundertflut im Juli 2021 brachte Verwüstung, Leid und Tod. Nichts in den Gebieten ist mehr wie vorher. Ein Jahr danach blickt der SWR zurück und geht vielen Fragen nach.

Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gilt als die größte Naturkatastrophe der jüngeren deutschen Geschichte: Hunderte Anwohner:innen haben fast alles verloren. 180 Menschen starben. Monate später befinden sich die betroffenen Orte im Wiederaufbau, der Zusammenhalt ist noch immer groß – genauso wie das Leid.

Podcast "Die Flut" (AT) – Ein Jahr nach der Katastrophe

Marius Reichert ist der Host des Podcasts "Die Flut" (AT). Er kommt selbst aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und berichtete aus beiden Bundesländern über die Flut. Reichert kennt die Schicksale der Betroffenen. Einige von ihnen begleitet er auf ihrer Suche nach Antworten. Wurde zu spät gewarnt? Welche Verantwortung tragen lokale Gremien? Welche Rolle spielten die Medien? Mit Hilfe von Expert:innen und Menschen, die von der Flut betroffen sind oder beim Wiederaufbau geholfen haben, werden die Geschehnisse und Fakten emotional erzählt.

Storytelling und Hintergründe

Der Podcast "Die Flut" (AT) ist Teil des SWR Programmschwerpunkts zum Jahrestag der Flutkatastrophe am 14. Juli 2021. Dabei handelt es sich um einen aufwendigen Storytelling-Podcast, der in mehreren Folgen die vielen menschlichen, wissenschaftlichen und politischen Hintergründe der Naturkatastrophe beleuchtet. Der Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt von SWR und WDR. Unterstützt vom SWR Studio Koblenz, dem SWR2 Podcast Lab und einem externen Dramaturgen wird die Geschichte der Betroffenen nacherzählt.

Weitere Sendungen zum Jahrestag der Flutkatastrophe

Der SWR blickt am Jahrestag in seinen Programmen auf die Jahrhundertflut und die Zeit danach zurück. Die "SWR Landesschau Rheinland-Pfalz" und "SWR Aktuell Rheinland-Pfalz" berichten live vor Ort aus dem Ahrtal. Auch das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" legt den Fokus auf die Flutkatastrophe. Eine Reportage für "Story im Ersten" geht der Frage nach, was in der Nacht geschah. Die Reportagereihe "Ein Dorf baut auf" in der ARD Mediathek begleitet die Menschen in Dernau im Kreis Ahrweiler seit August 2021 auf ihrem Weg nach der Flutkatastrophe zurück in die Normalität. SWR1 Rheinland-Pfalz plant rund um den Jahrestag eine einwöchige Tour durchs Ahrtal.

"Die Flut" (AT) – Der Podcast

voraussichtlich ab Juni 2022 acht bis zehn Folgen à 30 bis 45 Minuten, ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen

Die Jahrhundertflut im Sommer 2021 brachte Verwüstung, Leid und Tod in die Regionen an Ahr, Erft und anderen Flüssen. Marius Reichert ist der Host des Podcasts "Die Flut (AT)". Er selbst kommt aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und hat aus den zerstörten Gebieten über die Flut berichtet. Im Podcast geht er mit Betroffenen auf Spurensuche. © SWR/WDR/Michael Schwettmann SWR WDR/Michael Schwettmann Bild in Detailansicht öffnen Sebastian Tetzlaff ist selbstständiger Handwerker. Durch die Hochwasserkatastrophe hat er seine Existenzgrundlage verloren. Seitdem wohnt er in einem Wohnwagen auf seinem Grundstück und kämpft dafür, seinen Betrieb und sein Haus wieder aufzubauen. © SWR SWR Bild in Detailansicht öffnen Peter Schnitzler ist Koch und führte zusammen mit seiner Frau das Hotel „Kölner Hof“. Das Hotel ist seit 1894 in Familienbesitz und musste aufgrund der Hochwasserschäden abgerissen werden. © SWR SWR Bild in Detailansicht öffnen David Fuhrmann ist der stellvertretende Bürgermeister von Dernau. Seit dem Hochwasser steht sein Handy nicht still, weil er sich um viele Belange rund um den Wiederaufbau in Dernau kümmern muss – und auch um sein eigenes Haus, das zerstört wurde. © SWR SWR Bild in Detailansicht öffnen Franziska Schnitzler will das Hotel ihrer Familie wieder aufbauen und in die Zukunft führen. Durch den Abriss des „Kölner Hofs“ haben sie und ihr fünfjähriger Sohn nicht nur ihr Hotel, sondern auch ihr Zuhause verloren. © SWR SWR Bild in Detailansicht öffnen

