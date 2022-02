Die Jahrhundertflut im Sommer 2021 brachte Verwüstung, Leid und Tod in die Regionen an Ahr, Erft und anderen Flüssen. Marius Reichert ist der Host des Podcasts "Die Flut (AT)". Er selbst kommt aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und hat aus den zerstörten Gebieten über die Flut berichtet. Im Podcast geht er mit Betroffenen auf Spurensuche. © SWR/WDR/Michael Schwettmann

