Investigative und hintergründige Reportagen und Talks / „Thomas Hitzlsperger: Katar – warum nur?“ und „Die Story im Ersten: WM der Lügen – wie die FIFA Katar schönredet“

Sechs Tage vor Beginn der bisher umstrittensten FIFA Fußball-Weltmeisterschaft blickt die ARD am Montag, 14. November 2022, mit einem crossmedialen Thementag im Ersten, in der ARD Mediathek und in der ARD Audiothek auf das Ausrichterland Katar und den Weltfußballverband.

In der Reportage „Thomas Hitzlsperger: Katar – warum nur?“ am 14. November 2022 um 20:15 Uhr im Ersten will der ehemalige Nationalspieler verstehen, warum die WM in Katar stattfindet. Mit welchen Mitteln ließ sich die FIFA davon überzeugen, die WM dort auszutragen? Er macht sich auf die Suche nach Arbeitern, die die Stadien gebaut haben. In Nepal trifft er Hinterbliebene, die ihre Angehörigen in Katar verloren haben, weil sie unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten mussten. Viel wird über Katar gesprochen, aber fast nie mit Katarern. Und schon gar nicht mit Frauen. Noof Alabdulla lädt Hitzlsperger zu sich nach Hause ein. Aber er trifft sich auch mit Menschenrechtler:innen und Mitgliedern der LGBTQ-Gemeinde, diskutiert mit Experten über die Doppelmoral deutscher Politik und spricht mit DFB-Kapitän Manuel Neuer und Ilkay Gündogan. Zu sehen ist die Presenter-Reportage in der ARD Mediathek ab dem 13. November.

Ein Faktencheck für den Fußball

Thomas Hitzlsperger ist neben anderen am 14. November auch Gast zum Thema bei „Hart aber fair“ um 21 Uhr im Ersten. Es folgt um 22:50 Uhr „Die Story im Ersten: WM der Lügen – wie die FIFA Katar schönredet“. Sie steht ab 13. November in der ARD Mediathek. „Eine Weltmeisterschaft zum Wohle des Fußballs“, „Ein Motor für gesellschaftlichen Wandel in einer ganzen Region“, „Die nachhaltigste WM aller Zeiten“ … Die Versprechen der FIFA klingen vollmundig. Die Lobeshymnen von FIFA-Boss Infantino auf den WM-Gastgeber hinterlassen einen bitteren Nachgeschmack, sind doch bei der WM-Vorbereitung tausende Gastarbeiter gestorben. Und wenn für ein Event 100 grüne Fußballplätze in eines der wasserärmsten Länder gepflanzt werden, ist die ökologische Nachhaltigkeit fraglich. Hat diese WM wirklich die Gesellschaft Katars nach vorne gebracht oder hat sie sie weiter gespalten? Der Film von Philipp Sohmer und Ramin Sina schaut hinter die Hochglanzbilder, hinterfragt die Werbebotschaften und prüft die Zahlen.

Satire im Stil einer True Crime Serie

Um 23:20 Uhr sendet Das Erste am ARD-Thementag „Infantinos Friseur – Leo Marchetti und die FIFA Milliarden“ von und mit Olli Dittrich. Im Stil einer „True Crime“-Serie erzählt die Persiflage die Geschichte von Leo Marchetti, einem Schweizer Friseur. Dessen Sandkastenfreund Gianni, der heutige FIFA-Boss Gianni Infantino, machte ihn zu seinem wichtigstem Komplizen und sein Friseursalon wurde zur Drehscheibe krimineller FIFA-Machenschaften. Ab 15. November ist die Satire in der ARD Mediathek zu sehen.

Der ARD-Thementag Katar wird um ein vielfältiges komplementäres Angebot ergänzt – auf allen Ausspielwegen:

Zum ARD-Thementag veröffentlicht der Weltspiegel-Podcast drei Sonderausgaben, die sich u. a. in der ARD Audiothek finden. Sie geben Einblick in Gastgeberland und Gesellschaft, klären auf, wieso die FIFA die WM ausgerechnet nach Katar vergeben hat und blicken gemeinsam mit den Korrespondent:innen auf ehemalige WM-Spielorte, verbunden mit der Frage „Was bleibt vom versprochenen Wandel, wenn die WM vorüber ist?“ Die Radioprogramme des Bayerischen Rundfunks senden die Produktion „ARD Radio Recherche Sport: Falsches Versprechen für Fußball-WM 2022? – Frauen nach wie vor diskriminiert?“. Radio Bremen veröffentlicht am ARD-Thementag die Ergebnisse einer Meinungsmelder-Befragung zur WM, deren Ergebnisse crossmedial in allen Programmen und Ausspielwegen aufbereitet werden. „Gucken oder boykottieren? Die umstrittene WM“ ist ein Angebot des NDR Inforadios. Auch „Brisant“ (MDR) sendet um 17:15 Uhr im Ersten Beiträge zum Thema. Phoenix zeigt am 14. November um 22:15 Uhr das politische Streitgespräch „unter den linden“ zum Thementag Katar. Auch Tagesschau24 ist mit Gesprächspartner:innen aus Aktualität und Sport dabei.

ARD Media- und Audiothek bieten daneben auch einen umfangreichen Überblick über die bisherige Berichterstattung zu Katar, der FIFA und der Fußball-WM 2022.

ARD-Fußballexperte Thomas Hitzlsperger in einem der Fußball-Stadien in Katar. SWR NGLOW / Nick Golüke

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bild (JPG)

Pressekontakt Ursula Foelsch E-Mail: ursula.foelsch@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.