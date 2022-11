Die FIFA Fußball-WM 2022 im ARD-Hörfunk und digital

Neben der Berichterstattung und den Spielübertragungen aus Katar im Ersten, berichtet die ARD umfangreich in den ARD-Hörfunkwellen und digital über die Spiele der FIFA Fußball-WM und die Situation im Gastgeberland.

Live, hintergründig und immer aktuell

In der ARD Mediathek, der Sportschau-App und auf sportschau.de werden alle ARD-Spiele live im Stream, zeitversetzt und als Spielzusammenfassung angeboten. Vom Live-Ticker bis zum gesellschaftspolitischen Hintergrund – auf sportschau.de wird die WM in ihrer Vielfalt abgebildet. Auf den Social-Media-Kanälen der Sportschau bei Twitter, Facebook, Instagram, Youtube und TikTok finden sich Spiel-Highlights, Zusammenfassungen und vieles mehr. Es berichten ARD-Reporter:innen direkt aus Katar, sprechen über ihre unmittelbaren Eindrücke und Recherchen und ordnen sie ein.

Die WM live in den ARD-Radioprogrammen

Alle 64 WM Spiele werden live aus den Stadien in Katar für die Magazinsendungen der ARD-Radioprogramme reportiert. Alle Begegnungen der deutschen Mannschaft und vom Viertelfinale an alle Spiele werden zusätzlich als Vollreportage – 90 Minuten live angeboten. Erstmals wird mit Julia Metzner eine Frau ein WM-Finale im ARD-Hörfunk kommentieren.

Digital live – Sportschau Netcast

In einer moderierten Sendung wird täglich mindestens ein „Match of the day“ über die Sportschau-App angeboten. Wenn es ums Weiterkommen geht, gibt es vom dritten Vorrundenspieltag an zwei Spiele als 90-Minuten-Vollreportage. Vom Viertelfinale an werden damit alle Spiele in voller Länge reportiert, mögliche Verlängerung und Elfmeterschießen inclusive. Moderiert werden die Netcast-Sendungen von Désirée Krause (SWR).

Der Podcast „Sportschau Daily – das FIFA WM Update“

Täglich ist eine neue Folge des Podcasts „Sportschau Daily – das FIFA WM Update“ – in der ARD-Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören. Abrufbar sind die ca. zehnminütigen Folgen auch über den Sportschau-Skill von Sprachassistenzsystemen. Der WM-Podcast wird nutzerfreundlich über den bestehenden Feed des Sportschau-Podcasts „Bundesliga Update“ ausgespielt. Als Talkgäste kommen im Podcast Reporter:innen und Autor:innen aus dem ARD-WM-Team in Katar zu Wort. Eingebunden werden auch Korrespondent:innen, die ARD-Expert:innen, Fans und Vertreter:innen von NGOs. Hosts sind Ann-Kathrin Rose (SWR) und Ina Kast (NDR).

Die ARD-Audio-Nachrichtenagentur, Talks zu allen relevanten Themen und „Oha Doha“

Von der Radio-Primetime früh morgens über die Mittagsmagazine, die Sendungen der DriveTime bis in den späten Abend – Audio-Angebote gibt es regelmäßig aktualisiert. Ein Schwerpunkt liegt auf den kurzen Nachrichtenzusammenfassungen, den Hintergrundbeiträgen und sportlichen Highlights. Angeboten werden Gespräche mit Reporter:innen in Katar auf den Talkleitungen von morgens um 6:00 Uhr bis abends 22:00 Uhr. Alle Radioprogramme der ARD können dort tagesaktuelle, hintergründige und auf die individuellen Bedürfnisse der Programme ausgerichtete Gespräche führen. Mit einem besonderen Blick auf die WM werden regelmäßig 50-Sekunden-Audios mit dem Titel „Oha Doha“ angeboten.

Weitere Informationen zu den Angeboten von der Fußball-WM in der ARD finden Sie in einem ausführlichen ARD-Pressedossier.

FIFA Fußball-WM 2022 in der ARD: Das WM-Studio in Mainz © SWR/Patricia Neligan SWR

