Die FIFA Fußball-WM 2022 in der ARD

Am 20. November 2022 beginnt in Katar die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Die ARD überträgt insgesamt 24 Spiele live auf allen Ausspielwegen, darunter am Mittwoch, 23. November um 14:00 Uhr Deutschland – Japan sowie am Donnerstag, 1. Dezember um 20:00 Uhr das letzte und vielleicht entscheidende deutsche Gruppenspiel gegen Costa Rica. Außerdem sind drei Achtelfinal-Begegnungen, ein Viertelfinale, ein Halbfinale sowie das Finale live im Ersten sowie auf sportschau.de und in der ARD Mediathek zu sehen.

Enge Zusammenarbeit von ARD und ZDF

Wie bei vergangenen Sport-Großereignissen arbeiten ARD und ZDF insbesondere im Bereich der Produktion eng zusammen. Dabei setzen die öffentlich-rechtlichen Sender mit einem Verzicht auf Ü-Wagen und Schnittplätze vor Ort, einem Remote-Schnitt in Deutschland und einer mobilen und modernen Übertragungstechnik auf ein smartes Produktionskonzept. Aus der starken Sendezentrale von ARD und ZDF mit dem gemeinsamen Studio in Mainz führt Alexander Bommes durch die Übertragungen im Ersten. Unterstützung erhält er dabei von einer vielseitigen und meinungsstarken Experten-Runde: Nationaltorhüterin Almuth Schult, Ex-Weltmeister Sami Khedira sowie Thomas Hitzlsperger, der bereits bei der Fußball-WM 2018 als Experte für die ARD im Einsatz war, beobachten und analysieren die Spiele und die Geschehnisse in Katar. Von den frühen Spielen an den ersten vier ARD-Sendetagen berichten Julia Scharf und Experte Thomas Broich.

Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek präsentieren live das „Spiel des Tages“

Das „Spiel des Tages“ präsentieren live aus Katar Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger. Darüber hinaus ist Lea Wagner vor Ort als Nationalmannschafts-Reporterin im Einsatz. Auch auf den Kommentar-Positionen im TV ist die ARD hochkarätig besetzt. Neben Endspiel-Reporter Tom Bartels, Gerd Gottlob und Florian Naß kommentiert mit Christina Graf zum ersten Mal eine Frau ARD-Spiele bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Viermal während der Fußball-Weltmeisterschaft wirft auch Jessy Wellmer im „Sportschau Thema“ mit ihren Gästen den Blick auf Katar und diskutiert die wichtigsten Themen rund um dieses Großereignis im Wüstenstaat. Auftakt ist bereits am Tag des Eröffnungsspiels in Katar (Sonntag, 20. November) um 19:15 Uhr, weitere Ausgaben folgen unter anderem am 25. November und am 1. Dezember nach den Live-Übertragungen im Ersten.

Die Fußball-WM im ARD-Hörfunk, auf sportschau.de, in der ARD Media- und Audiothek

Auch digital und im Hörfunk bietet die ARD eine umfangreiche Live- und zeitversetzte Berichterstattung von der Fußball-WM. In der ARD Mediathek und auf sportschau.de werden alle ARD-Spiele live im Stream und Re-Live angeboten, außerdem gibt es dort und über Social Media Spielzusammenfassungen in unterschiedlichen Längen, Interviews, Studiogespräche, Hintergrundberichte, Liveticker und vieles mehr. Alle Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft und alle Spiele ab dem Viertelfinale überträgt der ARD-Hörfunk live in voller Länge. Darüber hinaus gibt es von allen 64 Spielen eine Radio-Berichterstattung live aus den Stadien und jeden Tag ein „Match of the Day“ bei sportschau.de und in der ARD Audiothek. Erstmals kommentiert mit Julia Metzner außerdem eine Frau ein WM-Finale im Hörfunk. Um das umfassende Angebot abzurunden, erscheint täglich während der WM der Podcast „Sportschau daily – das FIFA WM update“.

ARD-Thementag Katar am 14. November

Das umfassende und hochwertige ARD-Programm während der Fußball-WM in Katar zeigt nicht nur emotionalen und spannenden SpoARD-rt, sondern umfangreiche hintergründige und investigative Berichterstattung. Am 14. November 2022 gibt es den ARD-Thementag Katar u. a. mit zwei kritischen Dokumentationen im Ersten: „Thomas Hitzlsperger: Katar – warum nur?“ (20:15 Uhr) und „Die Story im Ersten: WM der Lügen – wie die FIFA Katar schönredet“ (22:50 Uhr). Vor Ort sind außerdem während der Fußball-WM ARD-Korrespondent Ramin Sina und Investigativ-Journalist Philipp Sohmer unterwegs – sie blicken ganz genau auf die Ereignisse, Entwicklungen und Bedingungen abseits des Sportlichen in Katar. Die Federführung für die ARD-Übertragungen von der Fußball-WM in Katar liegt beim Südwestrundfunk (SWR).

