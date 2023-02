Am 3. Februar 2023 jährte sich die Brandkatastrophe von Ludwigshafen zum 15. Mal. An diesem Tag, dem Fastnachtssonntag, verliert Kamil Kaplan bei dem Brand seine Frau, zwei seiner Töchter, seine Mutter und vier weitere Familienangehörige. Die Ludwigshafener Brandkatastrophe wächst sich zu einer internationalen Krise aus, knüpft auf persönlicher Ebene aber auch untrennbare Bande zwischen den Beteiligten. „Feuerkinder – Über Leben nach der Katastrophe“ erzählt die Geschichte der Menschen hinter den Schlagzeilen. Die dreiteilige Doku ist ab 20. Februar 2023 in der ARD Mediathek verfügbar, der Fernsehfilm läuft am 22. Februar 2023 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.