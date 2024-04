Premiere vor dem Neuen Schloss am 20. Mai 2024 in Stuttgart: Stars aus dem ARD-Kinder- und Familienprogramm live erleben / Programm für die ganze Familie

Feiern und tanzen mit Kikaninchen, der Maus, Tigerente & Co. Am Pfingstmontag, 20. Mai 2024, präsentiert der SWR als Mitglied der ARD den ARD Familientag in Stuttgart. Er findet im Rahmen des SWR Sommerfestivals 2024 statt und ist für das Festival und den SWR eine Premiere: Von 12 bis 18 Uhr gibt es auf der großen Bühne auf dem Stuttgarter Schlossplatz im Ehrenhof des Neuen Schlosses ein buntes und vielfältiges Programm zum Mitmachen und Erleben für die ganze Familie. Der SWR als Teil der ARD präsentiert die ARD-Familie und ihre Repräsentanten. Mit dabei bei diesem ersten ARD-Familientag beim SWR Sommerfestival in Stuttgart sind die ARD-Stars aus dem Kinder- und Familienprogramm. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen und Angeboten ist frei.

Kai Gniffke: Wir freuen uns auf die Neugier der Menschen und den Austausch

„Der SWR präsentiert am Pfingstmontag im Rahmen des Sommerfestivals die ganze ARD-Familie“, sagt Kai Gniffke, SWR Intendant und ARD-Vorsitzender: „Das Entdecken der vielfältigen Angebote wird zum Erlebnis für Jung und Alt. Wir freuen uns auf die Neugier der Menschen und den Austausch mit denjenigen, für die wir täglich unser Bestes geben.“

Familienkonzert zum Auftakt

Unter dem Titel „Vom Kuhhorn bis zum Gartenschlauch“ startet das ARD-Familienfest mit einem Konzert des SWR Symphonieorchesters um 12 Uhr auf der großen Bühne im Ehrenhof. Fünf Blechbläser und ein Schlagzeuger unternehmen mit dem jungen Publikum eine Zeitreise auf den Spuren der Blechblasinstrumente. Miträtseln und mitgrooven garantiert.Anschließend hat die ganze Familie Gelegenheit, mit den Musikern ins Gespräch zu kommen, Instrumente auszuprobieren und selbst welche zu basteln.

Das Bühnenprogramm für Klein und Groß

Bei planet schule und das kleine 1x1 der Artenkunde heißt es: Quiz mit! Was ist das für ein Tier? Wer kann es erraten? Ein Quiz rund um die Tiere im heimischen Garten für Kinder von vier bis acht Jahren – alle anderen dürfen natürlich auch mitraten.

Die Maus zeigt bei Tanz mal mit der Maus ihre neuesten Tanzfiguren und lädt mit Moderator André Gatzke zu einer fantastischen Tanzparty ein. Ob Arme in der Luft, Beine verwirbelt oder einfach nur mit dem Kopf genickt – alles ist erlaubt.

„Winzig groß und riesen klein!“ ist das Motto der Kikaninchen-Bühnenshow. Denn das kleine blaue Kikaninchen, bekannt aus der KiKA-Vorschulwelt, wird überlebensgroß und feiert und tanzt mit Freund Christian und dem Publikum.

Für den Tigerenten Club stehen Moderatorin Laura Knöll und Günter Kastenfrosch auf der Bühne, sie haben beliebte Spiele aus der Fernsehsendung und dem neuen Podcast „Tigerenten Club – Die Hör-Spiel-Show“ dabei. Und mit der KiKA-Quiz-App kann die ganze Familie mitraten.

Beim KiKA-TanzAlarm präsentieren Moderator, Sänger und Comedian Tom Lehel und der TanzTapir eine interaktive Show für die ganze Familie. Natürlich mit dem Hit „A-E-I-O-U“ („Du gehörst doch mit dazu!“).

Auch alle kleinen und großen Fans der Sesamstraße sollten sich den Familientag vormerken. Ernie und Bert sind vor Ort und präsentieren auf der Bühne unter anderem ihr Lieblingslied. Auch das Sandmännchen darf nicht fehlen und ist an diesem Tag mit dabei.

Das SWR Sommerfestival 2024 in Stuttgart

Das SWR Sommerfestival von Südwestrundfunk und dem Land Baden-Württemberg findet von Freitag, 17. Mai, bis Pfingstmontag, 20. Mai 2024, auf dem Stuttgarter Schlossplatz statt. Das SWR Sommerfestival bringt Menschen zusammen und beweist regionale Verbundenheit. Der SWR sucht bei dem Festival den Dialog mit dem Publikum und zeigt sein Portfolio: Tagsüber präsentieren sich die verschiedenen Programme und Angebote bei freiem Eintritt auf dem Schlossplatz. Tickets für das Abendprogramm gibt es bei Easy Ticket unter der Telefonnummer 0711/2 555 555 oder unter easyticket.de. Alle Preise inklusive Gebühren und VVS-Ticket.

Das Abendprogramm:

SWR Tatort-Premiere „Lass sie gehen“ am 17. Mai. Tickets (Stehplatz) 10 Euro, Sitzplätze ausverkauft. Einlass 19 Uhr, Beginn 20:30 Uhr.

SWR1 Pop & Poesie Special Show „The Power of Love” am 18. Mai. Tickets 38 Euro. Einlass 18 Uhr, Beginn 19:30 Uhr.

SWR3 Comedy Show mit Andreas Müller, Christoph Sonntag und Oliver Pocher am 19. Mai. Tickets 25 Euro. Einlass 18 Uhr, Beginn 19:30 Uhr.

Für dich, für hier, für alle.

Informationen zum SWR Sommerfestival unter SWR.de/Sommerfestival.

