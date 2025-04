Festivalstart unter dem Motto „Verführung“

Ein Monat voll von Premieren, Musik, Tanz, Literatur und Begegnungen / neue Konzertformate, nahbare Interpretinnen und Interpreten, erweitertes Musikvermittlungsangebot

Die Schwetzinger SWR Festspiele 2025 starten in der kommenden Woche unter dem Motto „Verführung“ in die neue Festspielsaison. Das einzigartige Ambiente des Schwetzinger Schlosses, seines Schlossparks und der Stadt bietet einmal mehr den wunderbaren Rahmen für kulturellen Hochgenuss. Gleich zu Beginn setzt das lange Eröffnungswochenende mit verschiedenen Highlights ein Zeichen und bietet einen Vorgeschmack auf die programmatische Vielfalt der Festspiele, die von künstlerischer Exzellenz, neuen Konzertformaten, nahbaren Interpret:innen und einem erweiterten Vermittlungsangebot geprägt sind.

Anne May-Krüger und Mike Svoboda studio kaviani

Uraufführung zur Festspieleröffnung

„Adam & Eva“ ist der Titel der Musiktheater-Produktion von Mike Svoboda (Musik und Leitung), Anne-May Krüger (Libretto) und Andrea Moses (Regie) nach Peter Hacks’ gleichnamiger Komödie, deren Uraufführung die Festspiele eröffnet (2. und 4. Mai). Das Werk verbindet Neue Musik, Jazz, Performance und auch Humor. Mit dabei sind das hr-Sinfonieorchester und das SWR Experimentalstudio. Das Auftragswerk der Schwetzinger SWR Festspiele ist eine Koproduktion mit dem Landestheater Linz, freundlich unterstützt von der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia. Als einer von drei Residenzkünstler:innen zeigt sich Mike Svoboda an zwei weiteren Abenden (9. und 16. Mai) mit eigenen Werken auch als Posaunist, Entertainer und scharfsinniger Kommentator der Musikgeschichte.

Marianna Shirinyan, Franziska Hölscher und Katja Riemann gestalten bei den Festspielen zwei Veranstaltungen am Samstag, den 3. Mai unter dem Motto "Miteinander und Füreinander" MKnickriem

Open-Air zum Spargelsamstag und Literatur-Premiere

Auf der Open-Air-Bühne am Schlossplatz stellt sich im Rahmen des Schwetzinger Spargelsamstags bei freiem Eintritt das Quintett SPARK als eines der diesjährigen Residenzensembles vor (3. Mai). Das unkonventionelle Ensemble schlägt gekonnt und mitreißend einen Bogen von barocken Meisterwerken über rassigen Tango bis hin zu Filmmusik von Michael Nyman. Am Sonntag ist SPARK zudem in einem Familienkonzert unter dem Titel „Bach – Berio – Beatles“ zu erleben (4. Mai). Eine Literatur-Premiere bietet die Schauspielerin Katja Riemann: Sie präsentiert unter dem Titel „Miteinander und Füreinander“ einen Doppelabend eines eigens für die Festspiele entwickelten, spannenden musikalisch-literarischen Projekts (3. Mai).

Die Cellistin Raphaela Gromes ist Residenz-Künstlerin der diesjährigen Schwetzinger SWR Festspiele wildundleise.de

Residenzkünstler:innen stellen sich vor

Die junge, weltweit gefeierte Cellistin Raphaela Gromes, als Residenzkünstlerin künstlerisches „Markenzeichen“ des Jahrgangs 2025, gestaltet ihr Entrée mit einem Konzert unter dem Titel „Sinfonische Miniaturen“ (4. Mai). In vier weiteren Konzerten zeigt sie ihre musikalische Vielseitigkeit in unterschiedlichsten Konstellationen. Der renommierte Tenor Julian Prégardien, ebenfalls Residenzkünstler in diesem Jahr, erfüllt im ersten von insgesamt drei Konzerten Lied-Wünsche des Publikums (5. Mai). An zwei weiteren Abenden wirft er unter dem Titel „The blind spot“ aus verschiedenen Perspektiven einen Blick auf Goethe und die Frauen.

Internationale Ausstrahlung und Verankerung in der Region

Cornelia Bend, Künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der Schwetzinger SWR Festspiele: „Mir ist es ein großes Anliegen, Gelegenheiten für Nähe und Austausch zwischen Interpret:innen und Publikum zu schaffen. Dies ist für beide Seiten eine große Bereicherung und wirkt gemeinschaftsstiftend durch alle gesellschaftlichen Schichten hindurch. Die internationale Strahlkraft der Festspiele ist mir dabei genauso wichtig, wie ihre Verankerung in der Region, die ich gemeinsam mit SWR Kultur als starkem Partner weiterentwickle. Mit vielen neuen Angeboten sprechen wir einen breiteren Besucherkreis an und begeistern durch eine große Zahl an Vermittlungsprojekten auch junge Menschen für die Festspiele.“

Schwetzinger Festspiele wichtiges Aushängeschild des SWR

Anke Mai, SWR Programmdirektorin Kultur, Wissen, Junge Formate: „Der SWR ist stolz darauf, mit den Schwetzinger SWR Festspielen Teil der Kulturlandschaft der Region sein zu dürfen und mit über 60 Veranstaltungen nah bei den Menschen zu sein – genauso wie wir diese Konzertangebote an alle Hörerinnen und Hörer im SWR, aber auch in der ARD und in Europa herantragen können. Die Festspiele sind ein wichtiges Aushängeschild des SWR, denn damit kommen wir in exzellenter Weise unserem Auftrag nach: Wir bringen Kultur zu den Menschen und wir bringen sie auch zu einem jungen Publikum, das mit 19 neuen Angeboten direkt angesprochen wird.“

Alle Veranstaltungen werden von SWR Kultur aufgezeichnet oder live übertragen.

Unterstützt werden die Festspiele vom Land Baden-Württemberg, vom Unternehmen Fuchs SE, den Stadtwerken Schwetzingen, dem Freundeskreis der Schwetzinger SWR Festspiele, der Rheinhessen Sparkasse sowie privaten Förderern wie der Familie Dres. Eva und Gregor M. Hess und Kooperationspartnern.

Das vollständige Programm steht auf schwetzinger-swr-festspiele.de. Dort sind auch die umfangreiche Programmbroschüre sowie bereits vor den Konzerten digitale Programmhefte zu finden.

