Höhlentaucher Salvatore Busche will in der Wimsener Höhle auf der Schwäbischen Alb an Orte vordringen, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. SWR-Reporter Claus Hanischdörfer und Unterwasserkameramann Oliver Schöll begleiten den Extremtaucher im Alltag sowie bei seinen Vorbereitungen und Tauchgängen in der Wimsener Höhle – eine beindruckende Expedition in die Unterwelt. „Entdecker der Unterwelt – Unterwegs mit einem Höhlentaucher“ im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und im SWR-Doku-Kanal auf Youtube.