Live aus Gerolstein: Ehrensache 2022

per Mail teilen

SWR Fernsehen auf dem Landesweiten Ehrenamtstag am 28. August 2022 / Musik von LEA / Comedy von Timo Wopp / Publikumspreis wird ermittelt

Menschen, die sich ehrenamtlich für ihre Mitmenschen, für die Kultur oder das allgemeine Miteinander einsetzen, zeichnen Südwestrundfunk und Staatskanzlei Rheinland-Pfalz seit 2001 gemeinsam aus. Im Rahmen des Landesweiten Ehrenamtstages am Sonntag, 28. August 2022, würdigt der SWR diese besonderen Menschen mit der Sendung „SWR Ehrensache 2022“ zwischen 18:10 und 19:15 Uhr live vom Platz neben dem Bahnhofsgebäude (Bahnhofstraße 2) in Gerolstein. Die Preisverleihung auf der Bühne ist der Höhepunkt des Ehrenamtstags und wird live im SWR Fernsehen übertragen.

Im Mittelpunkt der Fernsehshow stehen die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger. Eine Jury, der Gabriela Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, Singer-Songwriterin LEA und Kabarettist Timo Wopp angehören, hat zuvor die Preisträger ausgewählt und übergibt an diesem Abend drei Preise. Diese gehen 2022 an:

Dorothea Moravec, Trainerin und 1. Vorsitzende des Mainzer Vereins „Arbeiter Roll- und Sportvereins ‚Solidarität‘“. Den Verein gibt es seit 1898, er bietet Rollkunstlauf für Kinder und Jugendliche, Kinderturnen und -Tanzen. Frau Moravec engagiert sich hier seit über 30 Jahren als „Mädchen für alles“ – wöchentlich viele Stunden auf der Rollschuhbahn und in der Verwaltung.

Die Hilfsorganisation „Ukraine Air Rescue”: eine ehrenamtlich organisierte Luftbrücke für die Ukraine. Privatpilot:innen fliegen mit Privatflugzeugen durch Spenden finanzierte dringend benötigte Medikamente und medizinische Hilfsgüter an die ukrainische Grenze – von dort geht der Transport durch Hilfsorganisationen auf dem Landweg weiter in das Kriegs- und Krisengebiet. Auf dem Rückweg werden hilfsbedürftige Menschen nach Deutschland geflogen.

Michaela Wolff von der „Fluthilfe Ahr e. V.“ aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Mit vielfältigen Projekten und Aktionen fördert der Verein von Tag 1 der Flutkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 an den Wiederaufbau und Zusammenhalt im Katastrophengebiet und ist Anlaufstelle für Hilfesuchende.

Der Sonderpreis der Ministerpräsidentin geht dieses Jahr an Dr. André Borsche von der Interplast-Sektion Bad Kreuznach. Er operiert vorwiegend Kinder, die durch Unfälle entstellt wurden und verhilft ihnen zu einem neuen Gesicht. Inzwischen hat er bereits rund 5.000 Eingriffe ehrenamtlich durchgeführt.

Wer bekommt den Publikumspreis?

Schließlich küren die Zuschauerinnen und Zuschauer der „SWR Landesschau Rheinland-Pfalz“ zusammen mit den Hörerinnen und Hörern von SWR4 einen fünften Preis: den „Publikumspreis der Ehrensache“. Aus unterschiedlichen Teilen des Bundeslandes und aus vielen Bereichen des Ehrenamts kommen die zehn Kandidatinnen und Kandidaten, die sich dafür zur Wahl stellen. Seit Frühjahr 2022 werden sie in der „SWR Landesschau Rheinland-Pfalz“ und im Radioprogramm SWR4 Rheinland-Pfalz mit ihren Projekten vorgestellt. Von Montag, 22., bis Sonntag, 28. August 2022, kann jeder seine Stimme für „seinen“ Kandidaten oder „seine“ Kandidatin auf der Website swr.de/ehrensache abgeben. Und dann wird es spannend, denn wer die meisten Stimmen bekommt, wird erst in der Fernseh-Gala am Sonntagabend bekannt gegeben.

LEA und Timo Wopp treten auf

Als Dankeschön für das Engagement der vielen Ehrenamtlichen im Land treten im Rahmen der Fernsehsendung die Singer-Songwriterin LEA und der Kabarettist Timo Wopp auf. Die „Ehrensache 2022“ wird moderiert von Martin Seidler.

Weitere Informationen und Porträts der Kandidatinnen und Kandidaten auf SWR.de/ehrensache

In Bad Kreuznach wurden die Ehrensache-Preise 2021 verliehen © SWR/Kristina Schäfer SWR Kristina Schäfer

Pressekontakt Sibylle Schreckenberger E-Mail: sibylle.schreckenberger@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.