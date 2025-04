Ehrenpreis bei der TeleVisionale 2024 für „Debüt im Dritten“

Redaktion der Nachwuchsreihe von der Deutschen Akademie für Darstellende Künste ausgezeichnet



Die SWR Nachwuchsreihe „Debüt im Dritten” wurde im Rahmen der TeleVisionale 2024 mit dem Ehrenpreis der Deutschen Akademie für Darstellende Künste ausgezeichnet. Redaktionsleiterin Stefanie Groß nahm den Preis bei der Verleihung am 29. November 2024 in Baden-Baden stellvertretend für die Reihe und die Redaktion entgegen. Preisträger war außerdem „Das kleine Fernsehspiel” des ZDF, stellvertretend wurde hier Redaktionsleiter Burkhard Althoff ausgezeichnet. Die Akademie der Darstellenden Künste würdigt mit dem Ehrenpreis die große und nachhaltige Bedeutung der beiden Reihen für den filmischen Nachwuchs sowie die Verdienste von Stefanie Groß und Burkhard Althoff als Redakteur:innen für den Weg junger Filmemacher:innen von der Hochschule in das Business und will damit auch das Engagement des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für qualitativ hochwertige Nachwuchsproduktionen stärken.

Einsatz für Filmkultur

Stefanie Groß zur Verleihung des Ehrenpreises an die Redaktion „Debüt im Dritten“: „Der Ehrenpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste ermutigt mich und meine Kolleg:innen der Redaktion von ,Debüt im Dritten‛, gerade in dieser Zeit, uns weiter für filmische Nachwuchsförderung einzusetzen. Die von uns mitproduzierten Filme greifen relevante und ungewöhnliche Themen auf; die Milieus, von denen sie erzählen, sind für die Zuschauer:innen manchmal fremd und zugleich faszinierend. Die jungen Regisseur:innen brennen dafür, ihre erste Geschichte filmisch zu erzählen, der Welt etwas mitzuteilen und eine neue künstlerische Perspektive auf ein Thema zu werfen. Dafür setzt die Reihe ,Debüt im Dritten‛ sich seit fast vierzig Jahren und, gestärkt von diesem Preis, auch in Zukunft ein. Raum und Mittel für die Arbeit mit den jungen Filmern müssen aktiv verteidigt werden, es gibt sie nicht einfach so und sie bestehen auch nicht von allein weiter. Das gilt nicht nur für den Nachwuchsfilm, sondern auch für Kinokoproduktionen und für den gesamten Kulturbereich. Kultur- und Filmförderung sind durch Mittelkürzungen gefährdet und die aktuelle Entwicklung des politischen und geistigen Klimas im Land bedroht die kulturellen Freiräume. Wir möchten den ermutigenden Ehrenpreis der Akademie zum Anlass für einen Appell nehmen, möglichst viele Redaktionen und Räume für Film, Kunst, Kultur beizubehalten und zu schützen. Und sich auch in Zukunft dafür einzusetzen, dass für alle Kulturschaffenden ein Klima von geistiger Freiheit, Toleranz und Meinungsfreiheit bestehen bleibt.“

„Debüt im Dritten” des SWR

Seit fast 40 Jahren fördert die SWR Redaktion „Debüt im Dritten” junge Filmschaffende. Mit Mut zum Risiko und Neugier auf die Geschichten der Nachwuchstalente koproduziert sie deren Erstlingsfilme, unabhängig von Genregrenzen und Quotendruck. Den talentierten Jungfilmer:innen bietet der SWR einen Freiraum, die eigene Handschrift zu entwickeln und zu proben. Jeweils im Herbst wird die jährliche Staffel von zurzeit fünf Debütfilmen und einer Debütserie veröffentlicht. Regelmäßig arbeitet die „Debüt im Dritten”-Redaktion mit der Filmförderung der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg zusammen, um vor allem junge Absolvent:innen der Filmakademie in Ludwigsburg zu unterstützen. Und weil der zweite Film manchmal schwerer zu platzieren ist als der erste, bekommen ausgewählte Filmemacher:innen hier die Möglichkeit, einen weiteren Film zu entwickeln und zu realisieren.

Redaktionsleiterin Stefanie Groß (re.) nahm den Preis bei der Verleihung am 29.11.24 in Baden-Baden stellvertretend für die Reihe und die Redaktion entgegen. Preisträger war außerdem „Das kleine Fernsehspiel" des ZDF, stellvertretend wurde hier Redaktionsleiter Burkhard Althoff (li.) ausgezeichnet.

