Von der Werkbank auf die Bühne: „All in – Daves Start als Musiker“

Ein Doku-Porträt aus der Reihe „Echtes Leben“. Ab dem 28. August in der ARD Mediathek verfügbar und am 3. September 2024 um 23:35 Uhr im Ersten.

David, 34, hat sein halbes Leben als Techniker bei einem florierenden mittelständischen Unternehmen gearbeitet. Jetzt macht er einen Cut und hängt seinen Job an den Nagel: „Ich will Musik machen und davon leben können.“ Die Reportage „All in – Daves Start als Musiker“ begleitet ihn dabei, wie er alle Hebel in Bewegung setzt, um seinen Traum in Taten umzusetzen. Als Solo-Musiker zieht Dave durch Kneipen und sammelt über Social Media unermüdlich Follower. Doch wird er es schaffen, mit seiner Musik Erfolg zu haben? Die 30-minütige Doku aus der Reihe „Echtes Leben“ ist ab dem 28. August in der ARD Mediathek verfügbar und wird am 3. September 2024 um 23:35 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Leben ohne monatliches Gehalt

Im Nacken sitzt David immer der Gedanke: War es richtig, den sicheren Job aufzugeben? Denn eigentlich ist er für einen Start ins Musikbusiness zu alt, Rücklagen hat er nicht und ihn plagen Zweifel, ob er genügend Talent hat. Bestärkt durch seinen Nebenjob als Backliner der Band ‚Antiheld‘ merkt er, was für ihn wirklich zählt: die Menschen vor der Bühne begeistern zu können. Er geht „All in“ und nimmt sein erstes Album auf. Wird sich damit der ersehnte Erfolg einstellen? Ein Lichtblick ist das bevorstehende Release-Konzert seiner Platte. Zum ersten Mal wird er dort mit einer Band seine Songs spielen können. Um weiter an seinem Traum festhalten zu können, müssen die Veranstaltung und das Album ein Erfolg werden.

