„Echt – unsere Jugend“

Ende der 90er: Die Band „Echt“ hat mit Songs wie „Du trägst keine Liebe in Dir“, „Weinst Du“ oder „Junimond“ große Hits. Ihr zweites Album „Freischwimmer“ geht auf Platz eins in die Charts und hält sich ein Jahr in den Top 100. Fast genau 20 Jahre nach der Trennung von „Echt” haben sich die ehemaligen Bandmitglieder Kim, Flo, Kai, Gunnar und Puffi gefragt, ob es ein Projekt gibt, das sie noch zusammen umsetzen möchten. Weder ein neues Album noch eine Tour konnten Sie sich vorstellen. Doch sie haben sich dazu entschieden, bisher nie veröffentlichte, private Aufnahmen aus ihrer Bandzeit dokumentarisch aufzuarbeiten. Kim Frank, Sänger von „Echt“ und inzwischen Autor und Filmemacher, hat daraus drei Filme produziert und geschnitten, die von ihrer gemeinsamen Jugend und ihrem Erwachsenwerden erzählen – emotional, witzig und mitreißend ehrlich. Alle drei Filme stehen ab 23. November 2023 zum Abruf in der ARD Mediathek.