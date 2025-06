Drehschluss für „Tatort – Innere Angelegenheiten“

Lange Einsatznacht für die Kommissare aus dem Schwarzwald / Dreharbeiten beendet nach 24 Drehnächten

Eine explosive Situation in einem Freiburger Club, ein Toter, ein Verdächtiger und sechs Polizist:innen, die etwas zu verbergen haben: Im Laufe einer Nacht ermitteln Franziska Tobler und Friedemann Berg in einem Fall, der nicht ganz so eindeutig ist, wie er sich ihnen darbietet. Nach 24 Drehnächten endeten die Dreharbeiten zum „Tatort – Innere Angelegenheiten“ (AT) am heutigen Morgen. Das Drehbuch schrieb Bernd Lange, Regie führte Robert Thalheim. Im großen Ensemble standen neben Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner u. a. Nairi Hadodo, Omid Memar, Proschat Madani, Andreas Anke, Anna Bardavelidze, Ben Felipe, Caroline Hellwig, Mouataz Alshaltouh, Lasse Lehmann, Arash Nayebbandi und Awin Erfany vor der Kamera von Andreas Schäfauer.

Nacht der Erkenntnisse

Totschlag im Nebenraum eines Freiburger Clubs. Der mutmaßliche Täter Ramin Taremi ist verhaftet und wird von Friedemann Berg im Präsidium verhört. Das Ziel: Ein schnelles Geständnis des Intensivtäters, damit der Kommissar ihn nicht wieder laufenlassen muss.

Am Ort der Tat hält Franziska Tobler die Rockergang des Opfers in Schach, die nur zu gern auf die Freunde des Täters losgehen würde. Gleichzeitig sammelt sie Indizien für den Hergang der Tat. Kann es wirklich sein, dass keine eindeutigen Indizien vorhanden sind? Und wo bleibt das Protokoll der Bereitschaftspolizei?

Helfen könnten womöglich die sechs Polizist:innen, die in ihrem Mannschaftswagen auf einem Parkplatz stehen. Sie waren die ersten am Tatort. Und jetzt versuchen sie sich auf eine Geschichte zu einigen, bevor sie in die Dienststelle zurückkehren, um das Protokoll zu verfassen. Doch obwohl die Zeit drängt, will sich keine Einigkeit herstellen lassen.

Das Team

Der „Tatort – Innere Angelegenheiten“ (AT) ist eine Produktion des SWR für die ARD. Ausführende Produzentin ist Franziska Specht. Schnitt Isabelle Allgeier, Szenenbild Mona Cathleen Otterbach, Kostümbild Maxi Munzert, Besetzung Suse Marquardt. Die Redaktion liegt bei Katharina Dufner.

Schon im Herbst 2025 wird mit „Tatort – Der Reini“ ein weiterer Fall von Bernd Lange und Robert Thalheim für den Tatort Schwarzwald zu sehen sein.

