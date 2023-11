Dreharbeiten zum Debütfilm „Kolibri“ von Joscha Douma

Eine Liebesgeschichte in Zeiten von Brainhacking

In seiner ersten Spielfilmregie blickt Joscha Douma in eine Zukunft, in der KI die Limitierungen menschlicher Gehirne überwinden kann, und dem Bewusstsein die Chance verschafft wird, sich ganz neu zu entfalten. Mit Naemi Florez, Jannik Schümann, Paula Hans und Anna Magdalena Wagner in den Hauptrollen wird die Kinokoproduktion „Kolibri“ zurzeit in Stuttgart und Umgebung gedreht. Belo Schwarz schrieb das Drehbuch, es produziert die Zum Goldenen Lamm Filmproduktion in Koproduktion mit wega Film Vienna, SWR, ARTE, WDR und BR.

Manipulierte Liebe

Die nahe Zukunft: Menschliche Gehirne lassen sich über sogenannte Ports direkt mit Computern verbinden. Doch die junge Punkerin Mona fürchtet diese Technologie und den möglichen Kontrollverlust. Ohnehin kämpft sie gegen einen düsteren inneren Dämon. Aber dann fällt ihr Geliebter Milo, ein talentierter Hacker, in ein neurotechnisches Koma. Um ihn zu retten, lässt Mona sich nun doch einen Port installieren. Tatsächlich kann sie Milo helfen. Dabei macht sie Erfahrungen, die sie beunruhigen. Und es stellt sich die Frage, von welcher Art die Liebe überhaupt ist, die Milo mit ihr verbindet ...

Das Team

Produzenten von „Kolibri“ sind Rüdiger Heinze, Zum Goldenen Lamm Filmproduktion, und Christian Bachmann, wega Film Vienna. Kameramann ist Sebastian Thaler, das Szenenbild mach Christian Strang. Die Redaktion liegt bei Stefanie Groß, SWR/Debüt im Dritten, Birgit Kämper, ARTE, Christina Voss-Michalke, WDR und Claudia Gladziejewski, BR. „Kolibri“ entsteht gefördert von der MFG Baden-Württemberg, dem DFFF und dem Österreichischen Filminstitut. Salzgeber & Co. Medien wird den Film auf die Kinoleinwand bringen.

Am Set der Kinokoproduktion „Kolibri, v. li.: Naemi Flroez (Mona), Jannik Schümann (Milo), Robert Gehring (MFG), Paula Hans (Jules), Stefanie Groß (SWR), Rüdiger Heinze (Zum Goldenen Lamm), Christian Bachmann (Wega Film Vienna), Sebastian Thaler (Kamera), Valentin Hagg (Toto) unten: Anna Magdalena Wagner (Luizie) Joscha Douma (Regisseur) Thomas Mraz (Kosmo). © SWR/Diane Schüssele SWR Diane Schüssele

