Dreharbeiten zur Kinokoproduktion „Milchzähne“

Kinokoproduktion nach dem Roman von Helene Bukowski mit Mathilde Bundschuh, Susanne Wolff, Viola Hinz und Ulrich Matthes

Um Tochter und Mutter in einer von Angst, Isolation und Aberglaube beherrschten Gemeinschaft geht es im Film „Milchzähne“, der derzeit in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Brandenburg gedreht wird. Regie führt Sophia Bösch, nach einer gemeinsam mit Roman Gielke geschriebenen Adaption des gleichnamigen Romans von Helene Bukowski. Es spielen Mathilde Bundschuh, Susanne Wolff, Viola Hinz, Ulrich Matthes u.v.a. Weydemann Bros produziert „Milchzähne“ in Koproduktion mit Dschoint Ventschr, SWR, SR, ARTE und SRF.

Langfilmdebüt

„Milchzähne“ ist der erste Langspielfilm von Sophia Bösch. Sie erzählt darin von einer unwirtlich gewordenen Welt und von einer Gemeinschaft, in der die Ressourcen knapp sind und die sich gegen eine tödliche Zone jenseits des Flusses abschottet. In der von strikten Regeln geprägten Siedlung ist Edith (Susanne Wolff) auch nach vielen Jahren Außenseiterin geblieben. Ihre 19-jährige Tochter Skalde (Mathilde Bundschuh) kooperiert mit den Dorfbewohnern und hat sich von ihrer Mutter entfremdet. Als Skalde verbotenerweise ein Findelkind aufnimmt, wenden sich die Menschen im Dorf aus Aberglauben und Angst vor dem Fremden von ihr ab. So schützt Skalde zwar das Mädchen, gefährdet aber ihr eigenes Leben und das ihrer Mutter.

In weiteren Rollen stehen u. a. Lola Dockhorn, Vedat Erincin, Karin Neuhäuser und Andreas Lust vor der Kamera von Aleksandra Medianikova. Produzent:innen sind Milena Klemke, Yvonne Wellie, Jakob D. Weydemann und Jonas Weydemann, Koproduzentin Karin Koch. Die Redaktion liegt bei Jan Berning für den federführenden SWR, Christian Bauer (SR), Barbara Häbe (ARTE) und Tamara Mattle (Schweizer Fernsehen). „Milchzähne“ wird gefördert von Creative Europe, HessenFilm, MV Filmförderung, Moin Filmförderung, Medienboard Berlin-Brandenburg, BKM, DFFF, BAK und der Zürcher Filmstiftung. Farbfilm Verleih und Filmcoopi bringen den Film in die deutschen und Schweizer Kinos.







Dreharbeiten zum Debütfilm „Milchzähne“. Hintere Reihe v.l.n.r.: Jan Berning (Redaktion SWR), Helene Bukowski (Romanautorin), Inga Behnsen (MV Filmförderung), Antje Naß (MV Filmförderung), Milena Klemke (Weydemann Bros.) Vordere Reihe v.l.n.r.: Aleksandra Medianikova (Kamera), Ulrich Matthes („Pesolt“), Mathilde Bundschuh („Skalde“), Susanne Wolff (Edith“), Sophia Bösch (Regie). © SWR/Merav Maroody SWR Merav Maroody

