per Mail teilen

Glamour, Make-up, Pomp und Party – und der normale Alltag dahinter: Vier Dragqueens und ein Dragking zeigen ihre zwei Leben zwischen großer Maskerade und Menschsein.

DRAGS OF MONNEM (AT) fünfteilige Dokuserie, voraussichtlich Winter 2022 in der ARD Mediathek, im SWR Fernsehen, im SWR Doku-Youtube-Kanal, auf Facebook und Instagram