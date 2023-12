„Down the Road – Die Abenteuerreise“ mit Ross Antony

Sechs junge Menschen mit Down-Syndrom gehen auf eine Abenteuerreise. Ihr Ziel: Selbstständigkeit! Sie meistern Herausforderungen und Situationen, die es in ihrem sonst durchstrukturierten Alltag nicht gibt. An ihrer Seite: der deutsch-britische Entertainer und Sänger Ross Antony – als Reiseleiter, Freund und emotionale Stütze. Ob im Zug, auf Partys oder tief unter der Erde: „Down the Road“ bringt sie an ihre Grenzen. Es wird gelacht, geweint, gestritten und geliebt. Ein Roadtrip voller Überraschungen. Alle sechs Folgen der SWR Reality-Serie „Down the Road – Die Abenteuerreise“ à 45 Minuten sind ab 2. Dezember 2023 in der ARD Mediathek abrufbar.