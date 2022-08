Donaueschinger Musiktage mit Künstlerplakat von Martin Assig

Limitierte signierte Auflage zugunsten der Gesellschaft der Musikfreunde Donaueschingen.

Das Plakat zum diesjährigen Jahrgang der Donaueschinger Musiktage ist ein Werk von Martin Assig. Der in Berlin und Brandenburg lebende Maler reiht sich damit ein in die langjährige Tradition der Künstlerplakate der Donaueschinger Musiktage: Seit den 1960er-Jahren wird das Festivalplakat von renommierten Künstler:innen gestaltet, darunter Joan Miró, Gerhard Richter, Anselm Kiefer, Georg Baselitz und Neo Rauch sowie zuletzt Corinne Wasmuht, Tracey Emin, Angela Bulloch, Shilpa Gupta und Jutta Koether.

„… etwas ganz Unerhörtes …“

Martin Assigs Werke sind geprägt von einer starken Intensität und einem hoch sensiblen Sinn für Farben, die der Künstler vielfach durch die Verwendung der selten genutzten Technik der Enkaustik erzielt – eine künstlerische Maltechnik, bei der in Wachs gebundene Farbpigmente heiß auf den Maluntergrund aufgetragen werden. Das Plakatmotiv stammt aus Assigs zwischen 2009 und 2019 entstandener Reihe St. Paul von mehr als eintausend Arbeiten auf Papier und trägt den Titel „St. Paul #496“ (Tempera, Wachs auf Papier, 39,3 x 30,5 cm). Martin Assig über das Motiv des Plakats: „Eine Figur wie ein umgekehrtes Ausrufezeichen! Mit aufgerissenen Augen und verschlossenem Mund stillstehend, bekrönt mit dem Anfangsbuchstaben M, vernimmt der Mensch durch große Ohren etwas ganz Unerhörtes. Wir sehen ihn Unerhörtes hören und ahnen seine Musik.“

Der perfekte Moment

Eva Maria Müller, Leiterin der Donaueschinger Musiktage 2022: „Mit der Kunst von Martin Assig bin ich zum ersten Mal durch das Kolumba Museum in Köln in Berührung gekommen. Sein Umgang mit Farben ist ebenso faszinierend wie der teils subtile, teils auch ganz offenkundige Humor in vielen seiner Werke, der sich bei genauerem Hinschauen offenbart. Wenn ich das Motiv betrachte, das wir für das diesjährige Festivalplakat ausgesucht haben, sehe ich eine Figur, die zuhört – in sich gekehrt, und doch wach und aufmerksam. Ich weiß nichts von ihr, und werde auch schwerlich mehr erfahren – aber wir verstehen uns perfekt in diesem Moment.“

Der Künstler Martin Assig

Martin Assig, 1959 im nordrhein-westfälischen Schwelm geboren, studierte an der Hochschule der Künste in Berlin und war Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes sowie der Günther-Peill-Stiftung. Neben der für ihn typischen Verwendung der uralten Maltechnik der Enkaustik, mit der Martin Assig oftmals farbig-kraftvolle Arbeiten erzeugt, gehören Zeichnungen zu Assigs Werk. 1993 erhielt er den Käthe-Kollwitz-Preise. Martin Assigs Werke sind in zahlreichen Sammlungen zu sehen, so etwa im Kunstmuseum Basel, MoMA in New York, Museum Reina Sofia in Madrid, dem British Museum in London sowie in Hamburg, München und Köln. Einzelausstellungen widmeten ihm u. a. das Museum Reina Sofia, die Hamburger Kunsthalle und das Museum Boijmans Van Beunigen. Ab dem 4. November 2022 bis zum März 2023 widmet ihm das Museum Küppersmühle in Duisburg eine umfassende Einzelausstellung.

Limitierte Auflage

Das Künstlerplakat von Martin Assig wird in einer Auflage von 700 Stück vorliegen und kann ab dem 12. September zum Preis von 12 Euro bei der Stadt Donaueschingen erworben werden (Tel. 0771 857 264, sabine.muench@donaueschingen.de). Ab Festivalbeginn sind 20 vom Künstler signierte Exemplare zum Preis von je 150 Euro verfügbar. Der Erlös kommt der Gesellschaft der Musikfreunde Donaueschingen zugute. Während der Musiktage sind beide Plakatversionen auch im Festivalbüro in der Karlstraße 58 erhältlich.

Donaueschinger Musiktage 2022 vom 13. bis 16 Oktober

Die Donaueschinger Musiktage 2022 präsentieren vom 13. bis 16. Oktober 27 Uraufführungen und Klanginstallationen. Das detaillierte Programm der Donaueschinger Musiktage ist ebenso wie der Programmflyer als PDF unter SWRClassic.de/donaueschinger-musiktage online zu finden. Tickets sind erhältlich bei littleticket.shop oder über die Tickethotline 0221 91409830. Das Kulturamt der Stadt Donaueschingen verschickt das Festivalprogramm auf Anfrage (Tel. 0771 857 266, info@musikfreunde-donaueschingen.de).

Veranstalter der Donaueschinger Musiktage ist die Gesellschaft der Musikfreunde in Zusammenarbeit mit der Stadt Donaueschingen, dem Südwestrundfunk und dem SWR Experimentalstudio.

Die Donaueschinger Musiktage 2022 werden als kultureller Leuchtturm durch die Kulturstiftung des Bundes gefördert. Weitere Förderer sind das Land Baden-Württemberg, die Stadt Donaueschingen und der Südwestrundfunk (SWR). Die Kulturstiftung des Bundes wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

