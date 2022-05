Wann war welche Komponistin, welcher Komponist mit welchem Stück und welchem Ensemble bei den Donaueschinger Musiktagen zu Gast? Und welche Künstler:innen traten 1980, 1963 oder 1925 bei den Musiktagen auf? Wer nach Antworten auf diese Fragen sucht, findet diese ab sofort auf der neu gestalteten Archiv-Seite der Donaueschinger Musiktage unter SWRClassic.de/donaueschinger-musiktage – einem Ort zum Suchen, zum Recherchieren und zum Entdecken.

Über eine leicht verständliche Suchmaske und thematische Einstiegsoptionen können Nutzer:innen auf die vergangenen Festivaljahrgänge und ihre jeweiligen Akteure, Orte und Geschehnisse zugreifen. Ob mit gezielter Suche oder assoziativem Stöbern: Über die neue Datenbank lässt sich die Geschichte der Donaueschinger Musiktage aus allen denkbaren Richtungen nachzeichnen.

Datenbank mit einer dem menschlichen Denken ähnlichen Struktur

Das Archiv basiert auf einer sogenannten Graphdatenbank – einer dem menschlichen Denken nicht unähnlichen Struktur, die mit „Knoten“ und „Kanten“ operiert. So werden die verschiedenen Inhalte der Musiktage miteinander verbunden und sind auch in ihrer vernetzten Form nachvollziehbar. Es können Daten zu Personen, Veranstaltungen, Spielorten, Kompositionen, Klanginstallationen und ihre Verbindungen untereinander abgerufen werden. Und auch auf die journalistische Berichterstattung und Dokumentation des SWR aus den vergangenen Festivaljahrgängen sollen Nutzer:innen zugreifen können: Konzerte, Interviews, Blogeinträge und Fotos sind Teil des Angebots.

Zugriff von beliebigem Ort möglich

Der Zugriff ist öffentlich und von jedem Computer, Tablet oder Smartphone mit Internetverbindung aus möglich. So kann nicht nur die Journalistin, die für ihre Arbeit recherchiert, das Angebot nutzen, sondern auch der interessierte Konzertgänger, die Musikstudentin, der Langzeit-Fan oder die Jungkomponistin, die ein geschichtliches Ereignis nachvollziehen möchte. Das Archiv und die Graphdatenbank lassen sich dauerhaft flexibel erweitern – um zusätzliche Daten und Fakten oder um neue Festivaljahrgänge. Damit trägt das Projekt auch in seiner Strukturierung und Adaptivität dem experimentellen Charakter des Festivals Rechnung. Das Projektteam plant, künftig weitere, bisher nicht zugängliche Archivinhalte online zu stellen und den Nutzer:innen zugänglich zu machen. So wächst das Archiv kontinuierlich weiter und bleibt – wie die zeitgenössische Musik selbst – immer am Puls der Zeit.

Jazz mit Kochen: Now Jazz-Session der Donaueschinger Musiktage 2013 mit dem Tobias Delius Sextett und Ciska Jansen, die ein indonesisches Reisgericht zubereitet.

