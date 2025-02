Die Faszination des Fliegens fesselt jeden Winter Millionen, wenn sich Andreas Wellinger oder Katharina Schmid von den Schanzen stürzen. Im Skispringen werden Überflieger verehrt.

Doch jeder Windstoß, jedes Gramm zu viel, jede minimal falsche Bewegung kann Träume zum Einsturz bringen oder sogar die Karriere kosten. Der SWR zeigt die Faszination und die Schattenseiten des Hochrisikosports Skispringen. Nach dem Erfolg von „Turnen – 60 Sekunden Perfektion“ geht das SWR Autorenteam um Philipp Sohmer in die Luft. Die Doku-Serie „Fly (AT)“ zeigt, wie schmal der Grat zwischen Erfolg und Scheitern im Skispringen ist. Hautnah begleitet das Team die deutschen Athlet:innen durch eine besondere Saison.

23 Jahre Warten auf das Skisprung-Highlight

Seit 23 Jahren warten die deutschen Skispringer auf den ersehnten Gesamtsieg. Bei der 73. Vierschanzentournee soll er für das deutsche Team um Andreas Wellinger, Karl Geiger und Pius Paschke endlich wahr werden. Deutschland ist bereit für den ersten Triumph seit Sven Hannawalds Tourneesieg 2002. Doch nach dem Saisonstart wird klar: Die bärenstarken Österreicher sind nur schwer zu bezwingen. Fieberhaft tüfteln die Athleten an Form, Technik und Material, um beim legendären Wettkampf auf vier Schanzen die Nase vorn zu haben. Auch die deutschen Frauen schreiben Geschichte: Bei der Ski-WM in Trondheim will sich Katharina Schmid (ehemals Althaus) zur Rekord-Weltmeisterin krönen. Doch das Duell mit dem slowenischen Wunderkind Nika Prevc verlangt Schmid alles ab. Beim Skifliegen in Vikersund sprengen sowohl Frauen als auch Männer die Grenzen des Vorstellbaren mit Flügen über 250 Meter. Der Kampf der Frauen um Schanzengleichheit und Anerkennung erreicht die nächste Stufe.

Doku-Highlight

„Fly“ (AT) ermöglicht Sportfans einen noch nie gezeigten Einblick in den faszinierendsten Sport des Winters. In keiner Sportart ist der Erfolg so fragil. Kopf, Körper, Technik und Technologie müssen zusammenpassen, um ganz weit fliegen zu können. Stars wie Katharina Schmid, Andreas Wellinger oder Pius Paschke brauchen dafür enorme mentale Stärke.

„Fly“ (AT) ist eine Eigenproduktion des SWR.

„Fly“ (AT)

voraussichtlich Weihnachten 2025 in der ARD Mediathek mit zusätzlicher Ausstrahlung im Ersten

Skispringerin Selina Freitag (li.) am 22. November 2024 in Lillehammer nach dem Sieg im Mixed Springen bei Lea Wagner im ARD Interview. © SWR SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Deutsche Mannschaft der Skispringer:innen mit einem erfolgreichen Start in den Weltcup Winter: Als Sieger im Mixed Springen im Norwegischen Lillehammer am 22.11.24 freuen sich Andreas Wellinger, Selina Freitag, Katharina Schmid, Pius Paschke (v.l.n.r.). © SWR SWR Bild in Detailansicht öffnen

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Ursula Foelsch E-Mail: ursula.foelsch@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.