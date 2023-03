„Parallelwelten“ – Menschen und ihre Doppelleben

Die neue SWR Doku-Reihe „Parallelwelten“ für die ARD Mediathek stellt Menschen vor, die in zwei Welten leben. In den Folgen begegnet man etwa einem Handwerker, der auch als Callboy arbeitet, einer Jurastudentin, die sich als „Geistheilerin“ betätigt, oder einem Rettungssanitäter, der Cutman bei Käfig-Kämpfen ist. Fühlen sie sich zerrissen beim Spagat zwischen ihren beiden Welten oder erleben sie eine besonders gelungene „Work-Life-Balance“? Die erste Staffel „Parallelwelten“ mit sechs Folgen ist ab 12. April 2023 in der ARD Mediathek verfügbar.

Hannes liebt Action. Die bekommt er als Kindergärtner im Hort oder beim Base-Jumping im Wingsuit. SWR Ulf versorgt neben seinem Job als Rettungssanitäter auch Kämpfer verschiedener Kampfsportarten auf Wettkämpfen. SWR Software-Entwickler Andreas in seinem selbst angefertigten Cosplay-Kostüm. SWR In der Dokureihe „Parallelwelten“ gibt Kevin Einblick in sein Leben zwischen Handwerker und Callboy. SWR Nico plant Baucontainer. Oder er spielt mit Gleichgesinnten das Leben in einer römischen Legion nach. SWR Lara arbeitet neben ihrem Jura-Studium als Heilerin und setzt ihre spirituellen Kräfte ein. SWR