„Die Unfallklinik“: Einblicke in die Notaufnahme

Neue SWR Dokureihe aus der BG Unfallklinik Ludwigshafen / ab 14. November 2023 als Highlight in der ARD Mediathek, ab 16. November 2023 im SWR

Die sechsteilige SWR Dokureihe „Die Unfallklinik“ zeigt spannende und emotionale Momente aus der Notaufnahme der BG Unfallklinik Ludwigshafen sowie aus der Arbeit der Luftrettungsstation des ADAC-Rettungshubschraubers Christoph 5. Die Angehörigen und die betroffenen Patient:innen selbst lassen die Zuschauenden ihre Schicksalsschläge hautnah miterleben und mitfühlen. Remote-Kameras ermöglichen authentische Einblicke ins Innerste einer Notaufnahme und zeigen die oft lebensrettende Arbeit der Klinikmitarbeiter:innen – aber auch die zwar schmerzhaften, aber weniger bedrohlichen Geschichten von Sportunfällen oder Arm- und Knöchelbrüchen. Alle sechs Folgen der SWR Dokureihe „Die Unfallklinik“ sind ab 14. November 2023 in die ARD Mediathek abrufbar und ab 16. November 2023 immer donnerstags um 23:35 Uhr im SWR zu sehen.

Angehörige zwischen Hoffen und Bangen

Im Mittelpunkt stehen die betroffenen Patient:innen und ihre Angehörigen, die sie in diesen Ausnahmesituation begleiten. Die Dokureihe zeigt die Ärzt:innen und Pflegekräfte in ihrem ereignisreichen Arbeitsalltag in der BG Unfallklinik Ludwigshafen und die intensiven Rettungsmaßnahmen, aber auch alltägliche Fälle in der Notaufnahme. Neben der Zentralen Notaufnahme beleuchtet „Die Unfallklinik“ die Arbeit der Luftrettungsstation des ADAC-Rettungshubschraubers Christoph 5, deren dreiköpfige Crew täglich schwerstverletzte Personen rettet, bei denen jede Sekunde zählt. Eine spannende Mischung aus schwierigen Schicksalsschlägen und Menschen, die Glück im Unglück haben.

Remotekameras ermöglichen direkte Einblicke

Eine im Doku-Bereich selten verwendete Kameratechnik ermöglicht authentische und wahrhaftige Einblicke in eines der größten Traumazentren Deutschlands. 17 von außen steuerbare Remotekameras sind während der Dreharbeiten in den Schock- und Untersuchungsräumen installiert. Die Anwesenheit eines Kamerateams ist dadurch nicht notwendig, es kann eine annähernd ungezwungene Gesprächssituation entstehen. Sowohl Ärzt:innen als auch Patient:innen fühlen sich nicht beobachtet und können die Remotekameras meist schnell vergessen. Jede in der Doku gezeigte Person hat ihr schriftliches Einverständnis zu den Aufnahmen gegeben.

Alle Folgen sind ab Dienstag, 14. November 2023, als Highlight in der ARD Mediathek zu sehen.

Die Folgen im SWR:

„Die Unfallklinik“ am 16.11.2023, 23:35 Uhr

Der zehnjährige Julian hat sich beim Inhalieren verbrüht, die Eltern rufen die 112. Helikopter-Notarzt Prof. Dr. Matthias Münzberger und sein Team fliegen sofort zum Einsatzort. Leonie wurde von ihrer Katze gebissen – was harmlos klingt, kann lebensbedrohliche Folgen haben. Assistenzarzt Dr. Simeon Däschler begutachtet die Wunde in der Notaufnahme.

„Die Unfallklinik“ am 23.11.2023, 23:35 Uhr

Heikes Mann Rüdiger schneidet sich mit der Kreissäge in die Hand, die Amputation des kleinen Fingers droht. Notarzt Dr. Michael Bovert fliegt den Mann in die Unfallklinik. Der 17-jährige Raffael ist mit seinem Motorrad verunglückt. Alle Anzeichen deuten auf ein schweres Schädel-Hirn-Trauma hin. Im Schockraum folgt die genaue Analyse.

„Die Unfallklinik“ am 30.11.2023, 23:35 Uhr

Eigentlich wollte Alexander seiner Freundin Pommes machen, doch ein schlimmer Kochunfall verursacht tiefreichende Verbrennungen der Hand. Die Helikopter-Crew bringt Alexander in die Notaufnahme. Der 13-jährige Mathis ist in der Schule gestolpert und auf den Arm gefallen. Sein Vater fiebert am Krankenbett mit, ob Assistenzarzt Axel Drazyk operieren muss.

„Die Unfallklinik“ am 7.12.2023, 23:35 Uhr

Unfall auf der Baustelle – Ingenieur Philip rettet einen Kollegen vor einem herabstürzenden Rohr und zieht sich eine tiefe Schnittwunde am Daumen zu. Hubschrauber-Notarzt Johannes Horter bringt ihn in die Unfallklinik. Kurt ist schwer gestürzt und kommt mit Schmerzen in die Notaufnahme. Diagnose: Dreifacher Genickbruch. Nur eine aufwändige Operation kann ihm helfen.

„Die Unfallklinik“ am 14.12.2023, 23:35 Uhr

Aufregung für die ganze Familie: Die kleine Stella fällt zu Hause vom Hochbett auf den Hasenkäfig. Notarzt Axel Drazyk bringt das Mädchen sofort in den Schockraum. Im Verbrennungsschockraum ist Dennis mit einer akuten Rauchvergiftung, weil er seine Freundin aus der brennenden Wohnung gerettet hat.

„Die Unfallklinik“ am 21.12.2023, 23:35 Uhr

Horrorvorstellung für jeden Fahrradfahrer – ein Zusammenprall mit einem Auto. Notarzt Prof. Dr. Matthias Münzberg landet mit dem Heli am Unfallort und bringt die junge Patientin sofort in die Unfallklinik. Der 78-jährige Yogalehrer Rudi ist täglich mit dem Motorrad unterwegs. Nach einem Unfall landet er im Schockraum der Klinik.

Die Dokureihe „Die Unfallklinik“ ist eine Produktion des SWR in Zusammenarbeit mit „SEO Entertainment“.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Claudia Lemcke E-Mail: claudia.lemcke@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.