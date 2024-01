Fünfteilige SWR Doku über das Heldenstück des American Footballteams Stuttgart Surge, das es vom Schlusslicht bis in die Playoffs schafft / Ab 8. Februar 2024 in der ARD Mediathek

Zwölf Spiele, zwölf Niederlagen – das Footballteam Stuttgart Surge war 2022 die schlechteste Mannschaft der europäischen Profiliga. General Manager Suni Musa will das ändern und hat einen kühnen Plan: Mit über 50 neuen Spielern und neuem Cheftrainer will er die Stuttgart Surge in die Playoffs 2023 der European League of Football bringen. Ein scheinbar unerreichbares Ziel. Die fünfteilige Doku „Touchdown – Kampf um die Playoffs“ begleitet die Protagonisten auf ihrem Weg durch die Saison und ist ab 8. Februar 2024 in der ARD Mediathek abrufbar.