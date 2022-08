per Mail teilen

Masih Alinejad kämpft aus dem Exil für die Rechte iranischer Frauen in der fundamentalistischen Diktatur. Sie ist das Sprachrohr von Millionen, die im Iran unter dem islamistischen Regime leiden. Täglich erreichen sie Bilder und Videos aus ihrer Heimat, die den Kampf der Aktivist:innen im Iran dokumentieren. Alinejad teilt diese in den sozialen Netzwerken: So gibt sie den Regimekritiker:innen eine Stimme.