Was wäre gewesen, wenn Sophie Scholl Instagram gehabt hätte? In „Ich bin Sophie Scholl“ postet die Widerstandskämpferin in ihrem eigenen Kanal.

„Ich bin Sophie Scholl“ holt die Widerstandskämpferin Sophie Scholl aus den Geschichtsbüchern heraus in das mediale Leben heutiger junger Menschen und setzt dabei die aktuellen Instagram-Tools ein. Szenisch-dokumentarisches Projekt Direkt und subjektiv lässt Sophie Scholl in „Ich bin Sophie Scholl“ die Nutzer*innen ihres Instagram-Kanals an ihrem wechselvollen Alltag im Kriegsjahr 1942 teilhaben. Studienbeginn, erste Liebe, Reichsarbeitsdienst, der abschnürende nationalsozialistische Alltag an der Kehrtwende des Zweiten Weltkriegs, Fluchtpunkte bei Freund*innen und in der Natur werden mit den Mitteln von Instagram gegenwärtig und unmittelbar erfahrbar. Basis sind die Briefe und Aufzeichnungen, die Sophie Scholl von Ende 1937 bis zu ihrer Hinrichtung schrieb und die einen intimen Einblick in ihren Alltag gewähren. Unter Einbeziehung von historischem Originalmaterial und von Spielszenen aus Sophies Perspektive wird die Geschichte ihres Erwachsenwerdens in ihrem historischen Kontext für Teenagerund junge Erwachsene nachvollziehbar. Hundertster Geburtstag im Mai 2021 „Ich bin Sophie Scholl“ startet voraussichtlich im Umfeld von Sophie Scholls hundertstem Geburtstag am 9. Mai 2021 und wird danach täglich Content ausspielen. Produziert wird die Instagram-Serie von der Sommerhaus Filmproduktion, Vice Media und Unframed Productions für SWR und BR. Illustration von Luna Wedler als Sophie Scholl. © SWR/Edith Carrons SWR Edith Carrons Bild in Detailansicht öffnen Direkt und subjektiv lässt Sophie Scholl (Luna Wedler) in „Ich bin Sophie Scholl“ die Nutzer*innen ihres Instagram-Kanals an ihrem wechselvollen Alltag im Kriegsjahr 1942 teilhaben. © SWR/Nils Schwarz SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Regie für „Ich bin Sophie Scholl" hat Tom Lass übernommen. © SWR/Niklas Vogt SWR Bild in Detailansicht öffnen Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP) Pressekontakt Annette Gilcher E-Mail: annette.gilcher@SWR.de Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen. Hier können Sie den kostenlosen Unternehmensnewsletter „SWR vernetzt“ abonnieren, der immer donnerstags weitere Einblicke in den SWR und seine Programme liefert. Bitte hier anmelden.