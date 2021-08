Zwei Mal „Die Story im Ersten“ von NDR/rbb (30.8.) und SWR (6.9.) über Cyber-Manipulation vor der Bundestagswahl / jeweils 23:05 Uhr im Ersten, ab 26.8. und 6.9. in der ARD Mediathek / ARD radiofeature (NDR) ab 25.8. in der ARD Audiothek

Wie werden Wählerinnen und Wähler vor der Bundestagswahl digital manipuliert und wer steckt dahinter? Das decken zwei investigative Dokus von NDR, rbb und SWR in „Die Story im Ersten“ und ein ARD radiofeature auf. Der Film „Wahlkampf undercover – Wie PR-Profis uns manipulieren“ am 30. August 2021 um 23:05 Uhr im Ersten und der NDR Beitrag „Virtuelle Propaganda“ in der Reihe „das ARD radiofeature“ ab 25. August in der ARD Audiothek schildern, wie weit internationale PR-Strateg*innen gehen würden, um einer deutschen Partei zum Wahlerfolg zu verhelfen. Die Doku des SWR am 6. September um 23:05 Uhr im Ersten („Die geheimen Meinungsmacher. Wie wir im Wahlkampf manipuliert werden“) geht der Frage nach, wer hinter der meist digital verbreiteten Desinformation steckt und wer von ihr profitiert. Die drei Produktionen zusammen ergeben ein beunruhigendes Bild vom verdeckten Kampf um die Meinungshoheit in Deutschland.

„Wahlkampf undercover – Wie PR-Profis uns manipulieren“ (NDR/rbb)

Internationale PR-Profis arbeiten global. Sie mischen in zahlreichen nationalen Wahlkämpfen mit. Mit ausgeklügelten digitalen Methoden beeinflussen und manipulieren sie ahnungslose Bürger*innen. Wie sicher ist der Superwahlkampf 2021 vor populistischen Manipulationskampagnen oder sogar ausländischer Einflussnahme? Die Doku und das Radiofeature wagen ein höchst ungewöhnliches Experiment: Unter falscher Flagge und mit gefakter Identität schleust sich der Investigativjournalist Peter Kreysler in das Innere international agierender PR-Agenturen. Die Autor*innen dokumentieren hautnah, was in der Welt der Wahlkampfstrategen heute möglich ist, und liefern erstmals einen tiefen Einblick in die skrupellosen Geschäftsmethoden der Meinungsmacher. Das Ergebnis der verdeckten Recherche ist alarmierend und bestätigt, wovor Expert*innen schon lang warnen.

„Die geheimen Meinungsmacher. Wie wir im Wahlkampf manipuliert werden“ (SWR)

Die Doku geht der Spur nach, wie Verschwörungstheoretiker, radikalisierte Gruppen und ausländische Akteure im Bundestagswahlkampf versuchen, Wähler*innenmeinungen zu manipulieren. Ihre Methode: das Verbreiten von Verschwörungsnarrativen, gezielte Falschinformationen und das Einbrechen in Computersysteme mit dem Ziel, mit gestohlenen Informationen Misstrauen zu säen und Teile der Bevölkerung gegeneinander aufzuhetzen. Die Reporter*innen haben Insider*innen befragt und sind auf Dokumente gestoßen, die darauf hindeuten, dass ausländische Akteure soziale Medien nutzen, um in Deutschland Angst und Desinformation zu verbreiten und insbesondere die Demokratie und ihre Vertreter*innen zu delegitimieren. Auf der Spur nach den Urheber*innen dieser Kampagnen im Netz haben sie über ein halbes Jahr die Verbreitung von Desinformation und deren Auswirkung auf den Bundestagswahlkampf verfolgt.

Sendungen

Die Story im Ersten: „Wahlkampf undercover – Wie PR-Profis uns manipulieren“

am 30. August 2021, 23:05 Uhr im Ersten, ab 26. August in der ARD Mediathek.

Ein Film des NDR und rbb von Gesine Enwaldt und Peter Kreysler für Das Erste.

Redaktion: Julia Saldenholz (NDR), Ute Beutler (rbb)

Die Story im Ersten: „Die geheimen Meinungsmacher. Wie wir im Wahlkampf manipuliert werden“

am 6. September 2021, 23:05 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek.

Ein Film des SWR von Marcel Kolvenbach und Marilina Görz y Moratalla (beide SWR Recherche Unit) für Das Erste. Redaktion: Thomas Reutter (SWR)

das ARD radiofeature: „Virtuelle Propaganda - Ein Feature über digitale Stimmungsmache im Wahlkampf“

ab 25. August 2021 in der ARD Audiothek, u. a. danach in acht Radioprogrammen der ARD. Ein Feature des NDR von Peter Kreysler für das ARD radiofeature.

Redaktion: Christiane Glas, Thilio Guschas







Baerbock, Laschet und Scholz im Zerrspiegel der sozialen Medien - bei Desinformation liegen die Beiträge über Baerbock weit vorne. © SWR SWR

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bild (JPG)

