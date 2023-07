SWR/arte-Produktion über den Fotografen / ab 24. Juli in der ARD Mediathek, am 24. Juli 2023 um 23:55 Uhr im Ersten

Im Sommerprogramm bündelt Das Erste in der Dokumentarfilmstaffel wieder spannende Filme mit aktuellen Themen und berührenden Geschichten. Für die SWR/arte-Produktion „Die Farben von Liebe und Krieg – Der Fotograf Steve McCurry“ hat der Amerikaner erstmals seine Archive geöffnet und reist mit Filmemacher Denis Delestrac auf den Spuren seiner Vergangenheit – unter anderem nach Afghanistan. „Die Farben von Liebe und Krieg“ ist am Montag, 24. Juli 2023 um 23:55 Uhr im Ersten zu sehen und ist anschließend 90 Tage lang in der ARD Mediathek verfügbar (Erstausstrahlung bei arte war am 22. März 2023). „Die Farben von Liebe und Krieg“ von Polar Star wurde im Auftrag von SWR/arte produziert.

Auf Fotoexpedition in die Vergangenheit mit Steve McCurry

Zum ersten Mal gewährt der international bekannte amerikanische Fotograf Steve McCurry intime Einblicke in seine Arbeit und sein Leben. Der Filmemacher Denis Delestrac begleitet ihn auf seinen Reisen in seine Vergangenheit: nach Indien, wohin der junge Steve aufbrach, um die Welt und sich selbst zu entdecken und nach Afghanistan, wohin ihn die zufällige Begegnung mit einer Gruppe Mujaheddin brachte.

Als Kriegsfotograf auf der Suche nach dem Menschen

Afghanistan machte ihn zum Kriegsfotografen und berühmt – und lies ihn nicht mehr los. McCurrys ikonografisches Foto des afghanischen Mädchens mit dem durchdringenden Blick aus grünen Augen ging um die Welt. McCurry erzählt die Geschichte, die hinter dem Foto steht und damit auch, wie er sich Menschen annähert: behutsam und respektvoll. Es ist nicht die Jagd nach dem Super-Bild. Es ist die Suche nach dem zutiefst Menschlichen und nach Farben, die ihn leitet. Weggefährten und seine Schwester ergänzen das Bild des beharrlichen, bescheidenen und zugleich getriebenen Abenteurers.

