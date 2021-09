„Zurück auf Los“ mit den „Fallers“

Neue Folgen der SWR Schwarzwaldserie / ab 12. September 2021 im SWR Fernsehen

„Die Fallers” sind zurück. Am Sonntag, 12. September 2021, geht die SWR Schwarzwaldserie mit neuen Folgen an den Start. „Zurück auf Los” ist der Titel der ersten neuen Folge nach der Sommerpause – denn nach seiner Rückkehr von der Wanderschaft ist Karl verändert und die Familie weiß nicht so recht, wie sie mit ihm umgehen soll. „Die Fallers – Die SWR Schwarzwaldserie” ab 12. September 2021 wieder jeden Sonntag neu, 19:15 Uhr, SWR Fernsehen.

Was noch passiert

Die neuen „Fallers“-Folgen haben es wieder in sich: Unter anderem will Karl (Peter Schell) nicht mehr Geschäftsführer der Molkerei sein, was auch seine Ehe mit Bea (Christiane Brammer) sehr belastet, und es gibt Zoff wegen des Bürgerbus-Projekts. Außerdem geht es um ein Prinzessinnenkleid, um Einhörner und darum, wie Urgroßvater Hermann (Wolfgang Hepp) die Einschulung von „Fallers“-Urenkelin Carlotta (Mila Breiter) mit einem Flamingo rettet.

Trauer um Peter Schell

Peter Schell alias „Karl Faller“, der am 22. Juli 2021 in Baden-Baden in Folge einer schweren Krankheit verstarb, ist noch rund ein Jahr lang in der Schwarzwaldserie zu sehen, da der SWR die Folgen weit im Voraus produziert. Wer seine Nachfolge als Bauer des „Fallerhofs” antritt, wird erst bekannt gegeben, wenn es an der Zeit ist.

„Die Fallers – Die SWR Schwarzwaldserie“ ist eine Produktion des Südwestrundfunks.

Sendung

„Die Fallers – Die SWR Schwarzwaldserie“

Online First: Die jeweils aktuelle Folge ist bereits vor Ausstrahlung online immer samstags ab 12 Uhr unter SWR.de/diefallers oder in der ARD Mediathek zu sehen.

Ab 12. September 2021 wieder jeden Sonntag, 19.15 Uhr, SWR Fernsehen

„Zurück auf Los“: Carlotta (Mila Breitner) weiß ganz genau, was sie am Tag ihrer Einschulung anziehen will. Wie eine Prinzessin möchte sie aussehen. © SWR SWR Bild in Detailansicht öffnen Plakatmotiv „Der Hahn kräht wieder!“ zum Start der neuen Staffel „Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie“ © SWR/Montage/Erich Spiegelhalter SWR Montage/Erich Spiegelhalter Bild in Detailansicht öffnen

