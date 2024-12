Exklusiver Blick hinter die Bühne des erfolgreichen Musicals / ab 23. Dezember 2024 um 21 Uhr im SWR und in der ARD Mediathek

Die Dokumentation „Die Eiskönigin – Hinter den Kulissen des Musicals“ gewährt einen einmaligen Einblick in die Entstehung des erfolgreichen Musicals in Stuttgart. Der Film zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie die Geschichte der Schwestern Anna und Elsa aus Disneys „Die Eiskönigin“ auf die Bühne gebracht wird. Am 23. Dezember 2024 um 21 Uhr wird die Dokumentation ausgestrahlt und ist dann ebenfalls in der ARD Mediathek verfügbar.

Träume, Druck und Teamarbeit

Vom ersten Probentag bis zur emotionalen Premiere verfolgt die Dokumentation die aufregende Reise der Darsteller:innen, die intensive Vorbereitung, die anspruchsvollen technischen Herausforderungen sowie die vielen Momente der Teamarbeit und Leidenschaft, die für die Realisierung einer solchen Produktion erforderlich sind. Besonders im Fokus stehen auch die Träume und das Training der jungen Schauspieler:innen, sowie der immense Druck, der mit der Perfektion einer erfolgreichen Show einhergeht. „Die Eiskönigin – Hinter den Kulissen des Musicals“ beleuchtet nicht nur den aufwendigen Prozess der Inszenierung, sondern auch die Emotionen und Herausforderungen, die hinter den Kulissen eines solch großen Projekts verborgen sind.

Aus Kurzbeitrag wird Langfassung

Die Serie über die Entstehung des Musicals „Die Eiskönigin“, die ursprünglich Teil der „Landesschau Baden-Württemberg“ war, verzeichnete nicht nur im Fernsehen hohe Quoten, sondern wurde auf Youtube in wenigen Tagen fast 70.000 Mal abgerufen. Aufgrund der überwältigenden Resonanz wurde nun eine Langfassung des Films produziert, die zusätzliches Material enthält und am 23. Dezember 2024 erstmals im SWR ausgestrahlt und zeitgleich in der ARD Mediathek verfügbar sein wird.

