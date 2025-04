Ein Jahr Cannabis-Gesetz: Medizin, Polizei und Justiz ziehen mit ARD Wissen Bilanz / SWR Doku ab 28. März 2025 in der ARD Mediathek und am 31. März 2025, 23:05 Uhr im Ersten

Am 1. April 2024 trat das Cannabis-Gesetz in Deutschland offiziell in Kraft. Es sollte die Kriminalität senken und Konsumierende vor Risiken schützen – ist das Vorhaben gelungen? Und wie hat sich der Konsum entwickelt? ARD Wissen begleitet einen Stresstest der Stadt Stuttgart und zieht gemeinsam mit Medizin, Polizei und Justiz Bilanz. „Die Cannabis-Bilanz: Wie viel kiffst du, Deutschland?“ ab 28. März in der ARD Mediathek und am 31. März, 23:05 Uhr im Ersten.

THC-Gehalt im Abwasser nur leicht gestiegen

Der Gehalt des Abbauprodukts THC-Carbonsäure im Abwasser gibt Hinweise darauf, wie viel Cannabis die Menschen einer Region konsumieren. Schon Monate vor dem Cannabis-Gesetz hat die Stadt Stuttgart begonnen, engmaschig Proben zu nehmen, um die Entwicklung des Konsums in der Stadt zu kontrollieren. Die aktuellen Auswertungen zeigen: Der THC-Gehalt im Abwasser ist nach Inkrafttreten des Cannabis-Gesetzes um rund 13 Prozent gestiegen – ein Anstieg, der geringer ausfiel, als ursprünglich von Kritiker:innen des Gesetzes befürchtet. „Das Konsumverhalten in Stuttgart nach der Cannabis-Legalisierung hat sich, wenn man die Messungen im Abwasser betrachtet, nur marginal erhöht.“, so Till Heinsohn vom Statistischen Amt Stuttgart.

Vorbild Kanada? Spurensuche in Vancouver

Für ARD Wissen reist Reporter Frank Seibert nach Kanada: Hier wurde die Legalisierung bereits 2018 beschlossen, das Land galt als ein Vorbild bei der Entwicklung des deutschen Cannabis-Gesetzes. In Vancouver erlebt Frank Seibert, was sich seit der landesweiten Freigabe getan hat und welche Chancen und Herausforderungen sich offenbart haben. Ist die kanadische Realität ein Ausblick auf die Zukunft in Deutschland?

„Die Cannabis-Bilanz: Wie viel kiffst du, Deutschland?“

Auch ein Jahr nach dem Cannabis-Gesetz gibt es in Deutschland wenige legale Bezugsquellen für Cannabis. Aufgrund fehlender Genehmigungen und strenger Auflagen konnten erst wenige Anbauvereine in Deutschland ernten. Die Doku zeigt am Beispiel Kanadas, wie sich die Legalisierung künftig auswirken kann und anhand der Stuttgarter Abwasseruntersuchungen, wie sich der Konsum schon heute entwickelt. Daneben geben Expert:innen aus Medizin und Justiz Einschätzungen zur aktuellen Lage.

Die Dokumentation ist eine Produktion des SWR mit dmfilm und wird am 31. März 2025 um 23:05 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Bereits ab dem 28. März ist sie in der ARD Mediathek abrufbar.

