„Die Beatrice Egli Show“ gastiert im Ersten

SWR plant neue Ausgabe der Samstagabend-Show mit Gastgeberin Beatrice Egli am 15. April 2023 im Ersten / Showkooperation zwischen SWR, MDR und SRF

Beatrice Egli und der SWR setzen ihre Zusammenarbeit fort und planen eine weitere Ausgabe ihrer Musik- und Unterhaltungsshow. Einmalig verändert wird der Sendeplatz: „Die Beatrice Egli Show“ wird am Samstag, 15. April 2023 um 20:15 Uhr ausnahmsweise im Ersten ausgestrahlt. „Ich bin völlig aus dem Häuschen. Mein Team hat mich in der ersten Redaktionssitzung des Jahres mit dieser Nachricht kalt erwischt. Das ist einfach ein Hammer und macht mich gleichzeitig glücklich und stolz“, sagt Beatrice Egli. „Die Beatrice Egli Show“ gibt es seit April 2022. Sie ist im Allgemeinen im SWR Fernsehen, MDR Fernsehen und Schweizer Fernsehen SRF zu sehen. Die Ausstrahlung am 15. April 2023 im Ersten ist somit eine Besonderheit. Es ist die dritte Ausgabe der Show. Sie ist nach der Ausstrahlung auch in der ARD Mediathek zu sehen.

Beatrice Egli: „Ich danke allen, die von Anfang an mich geglaubt haben”

„Die Beatrice Egli Show“ ist Teil einer Showkooperation zwischen SWR, MDR und SRF. Musik und Unterhaltung stehen im Mittelpunkt. „Ich danke allen, die an dieser Sendung mitarbeiten und von Anfang an mich geglaubt haben“, erklärt Beatrice Egli. „Wir haben über die Zeit so einen tollen Teamspirit aufgebaut. Und jetzt ist es einfach nur schön, dass wir alle zusammen diese Bestätigung für unsere Show erhalten, die unserem Publikum augenscheinlich auch ganz gut gefällt.“ Und weiter: „Bedanken möchte ich mich auch bei allen meinen Kollegeninnen und Kollegen, die meinen Einladungen zu der Show bisher gefolgt sind. Sie sind ein großer Teil dieses Erfolgs.“

Der SWR freut sich auf das Gastspiel der „Beatrice Egli Show“ im Ersten

„Wir freuen uns auf das Gastspiel von Beatrice Egli und ihrer Show im Ersten“, sagt Christian Kleinau, Leiter Show und Musik beim SWR: „Das Konzept der Show hat sich bewährt.“ Und weiter: „Dass die Beatrice Egli Show für die Frühjahrsausgabe in diesem Jahr ins Erste wechselt, ist ein schönes Zeichen für ihren Erfolg und für die große Beliebtheit unserer Moderatorin Beatrice Egli. Wir danken den Kolleginnen und Kollegen der ARD für das große Vertrauen und die Möglichkeit, mit der Beatrice Egli Show im Ersten präsent zu sein.“





„Die Beatrice Egli Show“ im Fernsehen

Samstag, 15. April 2023, 20:15 Uhr im Ersten

„Die Beatrice Egli Show“ in der ARD Mediathek

Nach Ausstrahlung gibt es „Die Beatrice Egli Show“ auch in der ARD Mediathek

