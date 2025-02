„Die Bestatterin – Tote leben länger“ am 20.2. im Ersten

Anna Fischer im Donnerstags-Krimi auf der Schwäbischen Alb

Im Einsatz für die Lebenden und die Toten: Anna Fischer ist wieder als kriminalistisch begabte Bestatterin Lisa Taubenbaum zu erleben. Zum vierten Mal wecken Todesfälle auf der Schwäbischen Alb ihren Argwohn. Voll Überzeugung, dass ein Mörder nicht mit seinen Taten davonkommen darf, setzt sie ihren Verstand und ihre Ortskenntnis ein, um den Toten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Die Drehbuchautoren des raffinierten Falles sind Matthias Kiefersauer und Alexander Liegl und Regisseurin ist Lydia Bruna. „Die Bestatterin – Tote leben länger“ läuft am Donnerstag, 20. Februar, 20:15 Uhr im Ersten und ist online-first ab dem 18. Februar in der ARD Mediathek verfügbar.

Verdächtige Todesfälle in Hepperlingen

Der Tod der 36-jährigen Dorothea Blum wirkt wie ein Suizid: Ein Sprung in den Abgrund nach einer letzten SMS-Nachricht an ihre Schwester – mit einem Grund, den viele Hepperlinger als Motiv nachvollziehen können. Als die Leiche von Dorothea Blum vor Lisa Taubenbaum liegt, hat die Bestatterin Zweifel, die sich noch verstärken, weil ein kauziger Unbekannter namens Tassilo Hoferichter unbedingt die Leiche besichtigen will und kurz darauf ermordet wird. Lisa beginnt zu „ermitteln“, mal gemeinsam mit dem Stuttgarter Kommissar Thomas Zellinger, mal entschieden gegen seinen Willen. Immerhin sieht Zellinger ein, dass es sich um zwei Morde handelt, die vermutlich zusammenhängen. Als sich herausstellt, dass Dorotheas Bilderbuchfamilienleben doch nicht ganz so ungetrübt war, wie es erschien, erweitert sich der Fokus der Ermittlungen und der Kreis der Verdächtigen. Ungeachtet ihrer persönlichen Reibereien decken Lisa und Thomas einen mörderischen Plan auf, der jegliches Maß verlor und weiteren Menschen gefährlich werden könnte.

Dreharbeiten im rund um Neidlingen und Bebenhausen

„Die Bestatterin – Tote leben länger“ ist eine Produktion der die film gmbh im Auftrag der ARD Degeto und des SWR für die ARD. Produzent:innen sind Uli Aselmann und Sophia Aldenhoven. Die Redaktion liegt bei Ulrich Herrmann (SWR) und Katja Kirchen (ARD Degeto). An der Seite von Anna Fischer sind darin Artus Maria Matthiessen, Frederik Bott und Christoph Letkowski sowie Anna Unterberger, Florian Jahr, Alina Sokhna M’Baye, Katharina Leonore Goebel, Fridolin Sandmeyer zu sehen. Gedreht wurde im Juni undJuli 2025 in Neidlingen, Kirchheim, Dettingen, Stuttgart und im Kloster Bebenhausen.

In der ARD Mediathek ab 18. Februar 2025 verfügbar

Im Vorführraum des Ersten steht der Krimi für akkreditierte Journalist:innen zur Sichtung bereit.

"Die Bestatterin: Tote leben länger", am Donnerstag (20.02.25) um 20:15 Uhr im Ersten. © SWR/Daniel Schmid SWR Daniel Schmid

