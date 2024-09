„Die Beatrice Egli Show“ mit Starbesetzung

per Mail teilen

Neue Ausgabe der Musik- und Unterhaltungsshow mit Beatrice Egli / am 31. Oktober 2024, 20:15 Uhr, im SWR und MDR / auch in der ARD Mediathek

Beatrice Egli und der SWR freuen sich auf eine neue Ausgabe von „Die Beatrice Egli Show“: Die Herbstausgabe 2024 der Musik- und Unterhaltungsshow mit Gastgeberin Beatrice Egli wird am 31. Oktober 2024, 20:15 Uhr, im SWR und MDR ausgestrahlt. Sie ist anschließend auch in der ARD Mediathek abrufbar. Das Schweizer Fernsehen SRF sendet am 7. Dezember 2024.

Beatrice Egli: „großartige Stimmen und einzigartige Menschen“

„Lasst euch verzaubern von großartigen Stimmen und einzigartigen Menschen. Ich freue mich, auch in der neuen Ausgabe wieder so tollen Künstlerinnen und Künstlern meine Bühne schenken zu dürfen“, sagt Beatrice Egli: „Seid auch ihr mit dabei und lasst uns gemeinsam einen Abend unter Freunden verbringen.“

Musikalische Vielfalt mit Starbesetzung

„Die Beatrice Egli Show“ stellt Musik und Unterhaltung in den Mittelpunkt. Beatrice Egli legt dabei Wert auf eine große musikalische Vielfalt sowie Gespräche mit Tiefgang. Zum Programm gehören Künstler:innen unterschiedlichster musikalischer Richtungen und Nationalitäten. Prominente Namen sind ebenso dabei wie Newcomer.

Peter Maffay, Andreas Gabalier, Kerstin Ott, Michelle und viele andere

Musikalische Gäste sind diesmal unter anderem Andreas Gabalier, Kerstin Ott, Michelle, Bernhard Brink, der Schweizer Popsänger Baschi sowie „Tarzan – Das Musical“ aus Stuttgart mit Alexander Klaws. Peter Maffay ist in der Show zu Gast gemeinsam mit seiner Frau Hendrikje Balsmeyer. Peter Maffay wird mit seiner Band sein Live-Album vorstellen, Hendrikje Balsmeyer ihr neues gemeinsames Kinder- und Familienmusical „Anouk“, das am 2. November 2024 Bühnenpremiere haben wird.

Beatrice Egli bereitet auch dem musikalischen Nachwuchs die Bühne

Zudem bietet Beatrice Egli in ihrer Show bewusst jungen Nachwuchskünstler:innen eine Plattform. Mit dabei sind unter anderem die 16 Jahre alte niederländische Sängerin Emma Kok, die sich musikalisch an der Seite von André Rieu einen Namen gemacht hat, der Schweizer Sänger und Musicaldarsteller Christian Gwerder und das Musik-Teenie-Trio MVX.

Hintergrund „Die Beatrice Egli Show“

Es ist die sechste Ausgabe der Show, die es seit April 2022 gibt. „Die Beatrice Egli Show“ wird von SWR, MDR und SRF gemeinsam mit Kimmig Entertainment produziert. Sie wird diesmal an einem besonderen Termin ausgestrahlt: Der 31. Oktober 2024 ist Reformationstag und im MDR-Sendegebiet ein gesetzlicher Feiertag sowie der Vorabend von Allerheiligen, gesetzlicher Feiertag im Südwesten.

„Die Beatrice Egli Show“:

Donnerstag, 31. Oktober 2024, 20:15 Uhr, SWR und MDR Fernsehen sowie anschließend auch in der ARD Mediathek;

Samstag, 7. Dezember 2024, 20:10 Uhr, SRF 1

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bild (JPG)

Pressekontakt Jürgen Ruf E-Mail: juergen.ruf@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.